In attesa di Sanremo 2026, Dargen D’Amico annuncia l’uscita del nuovo album “Doppia Mozzarella”

A pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo 2026, che lo vedrà calcare il palco dell’Ariston per la terza volta in carriera con il brano AI AI (qui il pre-save), Dargen D’Amico annuncia l’uscita del suo nuovo album di inediti, Doppia Mozzarella, che sarà disponibile sia in digitale che in formato fisico (CD e vinile) a partire da venerdì 27 marzo (qui il pre-order).

Il disco nasce da una riflessione metodica e approfondita che ha impegnato l’artista per circa due anni e che viene esplicata dal titolo stesso: ironico e immediato, ma ricco di significato.

Di fatto, la Doppia Mozzarella non è altro che una metafora delle vite di oggi, bombardate continuamente da stimoli che ci inducono a volere sempre di più, ben oltre le nostre reali esigenze.

Ogni canzone – a cui Dargen ha lavorato insieme ad alcuni membri della sua band (Marilena Montarone, Tommaso Ruggeri, Diego Maggi e Alberto Venturini) e ad alcuni produttori e compositori (Gianluigi Fazio, Edwyn Roberts e Marco Zangirolami) – rivela così stratificazioni di tempo e di significato, chiare e ben definite, maturate nel corso del tempo e capaci di restituire tutta la complessità del percorso artistico che le ha generate.

DARGEN D’AMICO: ROAD TO… SANREMO 2026 CON “AI AI”

Il Sanremo di Dargen D’Amico verrà ricordato non solo per il brano in gara, AI AI, ma anche per il progetto editoriale e visivo che lo accompagna, estendendo la performance musicale in un’indagine sul presente.

Nasce così AI AI – Short Documentary: un documento culturale pensato per fissare un momento storico mentre sta accadendo, con l’obiettivo preciso di osservare l’Intelligenza Artificiale nel suo stato attuale, senza mediazioni didattiche e senza semplificazioni.

Dallo short doc – che vedrà Dargen D’Amico dialogare con personalità di spicco della cultura contemporanea sulla trasformazione industriale con cui l’AI sta riscrivendo il modo in cui pensiamo, creiamo, lavoriamo e comunichiamo – verranno poi estratte delle brevi pillole web e social.

Nel mentre, venerdì 27 febbraio l’artista salirà sul palco dell’Ariston insieme a Pupo e Fabrizio Bosso, con cui interpreterà – in occasione della serata dedicata alle cover e ai duetti – Su Di Noi, dando vita a una contaminazione musicale inedita e sorprendente.

Foto di copertina a cura di Lorenzo LNZ Barassi