Si intitola Bandiera Remix il nuovo EP di Giulia Mei, fuori oggi, 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. A tre anni dalla sua pubblicazione, la cantautrice affida una delle canzoni più rappresentative del suo repertorio a sei differenti produzioni elettroniche.

In una giornata come questa, che troppo spesso rischia di esaurirsi in uno slogan, credo sia importante dare spazio e sostenere il lavoro di artiste come Giulia Mei, che in questi anni si è spesa moltissimo per le battaglie di cui canta, ben oltre le ricorrenze del calendario.

Nel novembre del 2023, quando ancora il grande pubblico non la conosceva, Giulia Mei pubblicava Bandiera per Sound To Be. La canzone ha accompagnato le manifestazioni del 25 novembre, diventando un manifesto femminista e transfemminista, per poi raggiungere un pubblico ancora più ampio grazie alla partecipazione della cantautrice a X Factor 2024.

Oggi il brano conta oltre cinque milioni di ascolti complessivi tra streaming e video e ha ottenuto il Premio della Critica a Voci per la Libertà – Amnesty International 2024.

Giulia Mei, Bandiera Remix: sei modi diversi di abitare la stessa canzone

Sarafine, Plastica, Lorenzo Morresi, Vezeve e MudPhon3, sandrosubito e Asia sono gli artisti a cui Giulia ha scelto di affidare il brano, lasciando loro la libertà di muoversi tra house, techno, EDM e hyperpop.

Trovo molto interessante il risultato di questo lavoro, soprattutto perché le sei versioni restituiscono, ciascuna a proprio modo, le qualità e la personalità artistica dei producer coinvolti. È interessante ascoltare in successione le diverse possibilità sonore di una canzone che ormai conosciamo molto bene.

Tra tutte, quella che mi ha incuriosito particolarmente è la versione di Sarafine, che si conferma avere delle doti creative molto precise. Il suo lavoro sul suono arricchisce il brano di sfumature e offre una prospettiva d’ascolto diversa, anche a chi ha una certa familiarità con la versione originale. Ed è proprio nella capacità di lavorare sulle possibilità espressive del suono che, secondo me, risiede una delle qualità più interessanti di questa artista.

Giulia Mei racconta la nascita di Bandiera Remix

La scelta di affidare la propria canzone ad altri artisti nasce dal desiderio della cantautrice di restituire, anche attraverso il processo creativo, quella dimensione collettiva che Bandiera ha acquisito nel corso degli anni.

“Ho affidato loro un brano a cui sono profondamente legata e loro me lo hanno restituito trasformato, arricchito, in qualche modo nuovo. Dare spazio alla loro creatività, valorizzare il loro lavoro e lasciare che Bandiera diventasse anche un po’ loro è stata una delle parti più belle di questo progetto.”

Il 2026 è stato un anno particolarmente ricco per la cantautrice palermitana. Bandiera è entrata nella colonna sonora di Due cuori e due capanne di Massimiliano Bruno, film in cui Giulia ha debuttato sul grande schermo interpretando se stessa, ed è arrivata anche a teatro, a Parigi, nello spettacolo Les Femmes Savantes di Emma Dante.

E mi piace molto l’idea che oggi questa canzone possa trovare spazio anche nei club, in luoghi in cui il corpo e il ballo sono parte integrante dell’esperienza musicale. Lo racconta molto bene la stessa Giulia:

“E lo fa il 25 novembre, in una giornata che è fatta di lotta, rabbia e resistenza, ma anche di rumore e, perché no, di festa, perché finché avremo una voce per cantare e un corpo per ballare, ci sarà posto per la libertà.”

Foto: Silvia Piva