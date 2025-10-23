23 Ottobre 2025
di
Anna Ida Cortese
News
Condividi su:
23 Ottobre 2025

Giulia Mei e Mille, due poetiche che si incontrano in “Cara Allegria”

Un ponte tra passato e futuro per la cantautrice palermitana, in attesa delle ultime date del tour.

News di Anna Ida Cortese
Giulia Mei e Mille insieme nel nuovo singolo “Cara Allegria”, un brano tra pianoforte e synth anni ’80 che racconta la fragilità e la luce delle emozioni positive.
Condividi su:

Giulia Mei e Mille Cara Allegria, nuovo singolo già bonus track nel vinile di Io della musica non ci ho capito niente.

Dal 24 ottobre arriva su tutte le piattaforme, nuova collaborazione tra Giulia Mei e Mille. Una canzone che custodisce l’essenza del suo percorso artistico e anticipa nuovi orizzonti.

Cover Cara Allegria Giulia Mei Mille

La musica di Giulia Mei continua a muoversi tra ironia, lucidità e ferite: Cara Allegria ne è l’ennesima prova.

Già presente come bonus track nel vinile del suo ultimo album Io della musica non ci ho capito niente (marzo 2025), il brano torna ora in veste ufficiale, accompagnato dalla voce e dalla penna di Mille, una delle cantautrici più originali della nuova scena pop italiana, reduce dall’album Risorgimento, tra i lavori più interessanti di quest’anno.

Scritto da Giulia Mei, Mille, Ramiro Levy e Alessandro Di Sciullo, e prodotto da Levy e Di Sciullo, il singolo è una dichiarazione d’amore a un’emozione fragile, da proteggere e non da fuggire.

cara allegria – il suono

Tra pianoforte e synth anni ’80, la canzone scorre come un dialogo tra malinconia e leggerezza, in piena coerenza con la poetica di Mei: quella di chi sa guardare il dolore senza indulgere, e l’allegria senza paura.

Tuteliamo il dolore ma l’allegria, quando viene a trovarci, a volte non sappiamo nemmeno riconoscerla racconta Giulia.

Siccome nella vita non so farlo, le ho scritto una canzone d’amore, sperando che mi perdoni per tutte le volte che l’ho ghostata.

Sulla collaborazione con Mille aggiunge:

La sua voce era il tassello mancante per sigillare questa canzone complessa e multiforme, crepuscolare e allo stesso tempo leggera come una piuma.

Una sinergia che appare naturale, quasi inevitabile: entrambe raccontano la vulnerabilità come atto di forza, unendo ironia e profondità con scrittura tagliente e musicale.

Il risultato è un piccolo gioiello di pop d’autore contemporaneo, sospeso tra nostalgia e desiderio di luce.

Dopo oltre 50 date in tutta Italia, il tour prodotto da Sound To Be e Locusta si avvia ora alla conclusione con un evento speciale:

  • 23 novembre – Milano, Santeria Toscana 31 (Milano Music Week)
  • 28 novembre – Pisa, Lumière
  • 4 dicembre – Roma, Monk
  • 5 dicembre – Bergamo, Druso

Un percorso che ha confermato Giulia Mei tra le voci più autentiche e necessarie della nuova canzone italiana.

Foto di Arianna Romagnolo

All Music Italia

Articoli più letti

Sanremo 2026 – i rumors sui Big in gara secondo All Music Italia 1

Sanremo 2026: poco più di un mese all'annuncio, i rumors sul cast dei Big: da Elodie con Rkomi al sogno Tedua
pagelle nuovi singoli 17 ottobre 2025 2

Pagelle nuovi singoli 17 ottobre 2025: Angelina Mango, Irama, Leon Faun, trigno... chi convince e chi no
Carlo Conti annuncia i convocati alle audizioni di Sanremo Giovani 2025 3

Sanremo Giovani 2025: oltre 500 candidati e 34 convocati alle audizioni dal vivo. Ecco i nomi selezionati
album italiani in uscita 2025 4

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Damiano David The First Time testo significato traduzione 5

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Angelina Mango mylove 6

Angelina Mango, testo e significato di "mylove", ottavo brano contenuto nell'album "caramé"
Irama: testo e significato di Tutto Tranne Questo 7

Irama: testo e significato di "Tutto Tranne Questo", 5° traccia dell'album "Antologia della Vita e della Morte"
Mauro Farina – produttore e fondatore di The Saifam Group 8

È morto Mauro Farina, co-fondatore di The Saifam Group e punto di riferimento della discografia indipendente italiana
Laura Pausini Io canto 2 in uscita nel 2026 9

Laura Pausini presenta le copertine di “Io canto 2” e “Yo Canto” e attiva il presave del nuovo album
Sakina alle Last Call di X Factor 2025 poco prima dell’eliminazione 10

X Factor 2025 Sakina racconta la sua verità dopo l’eliminazione dalle Last Call

Cerca su A.M.I.