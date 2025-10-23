Giulia Mei e Mille, due poetiche che si incontrano in “Cara Allegria”

Giulia Mei e Mille Cara Allegria, nuovo singolo già bonus track nel vinile di Io della musica non ci ho capito niente.

Dal 24 ottobre arriva su tutte le piattaforme, nuova collaborazione tra Giulia Mei e Mille. Una canzone che custodisce l’essenza del suo percorso artistico e anticipa nuovi orizzonti.

La musica di Giulia Mei continua a muoversi tra ironia, lucidità e ferite: Cara Allegria ne è l’ennesima prova.

Già presente come bonus track nel vinile del suo ultimo album Io della musica non ci ho capito niente (marzo 2025), il brano torna ora in veste ufficiale, accompagnato dalla voce e dalla penna di Mille, una delle cantautrici più originali della nuova scena pop italiana, reduce dall’album Risorgimento, tra i lavori più interessanti di quest’anno.

Scritto da Giulia Mei, Mille, Ramiro Levy e Alessandro Di Sciullo, e prodotto da Levy e Di Sciullo, il singolo è una dichiarazione d’amore a un’emozione fragile, da proteggere e non da fuggire.

cara allegria – il suono

Tra pianoforte e synth anni ’80, la canzone scorre come un dialogo tra malinconia e leggerezza, in piena coerenza con la poetica di Mei: quella di chi sa guardare il dolore senza indulgere, e l’allegria senza paura.

Tuteliamo il dolore ma l’allegria, quando viene a trovarci, a volte non sappiamo nemmeno riconoscerla racconta Giulia.

Siccome nella vita non so farlo, le ho scritto una canzone d’amore, sperando che mi perdoni per tutte le volte che l’ho ghostata.

Sulla collaborazione con Mille aggiunge:

La sua voce era il tassello mancante per sigillare questa canzone complessa e multiforme, crepuscolare e allo stesso tempo leggera come una piuma.

Una sinergia che appare naturale, quasi inevitabile: entrambe raccontano la vulnerabilità come atto di forza, unendo ironia e profondità con scrittura tagliente e musicale.

Il risultato è un piccolo gioiello di pop d’autore contemporaneo, sospeso tra nostalgia e desiderio di luce.

Dopo oltre 50 date in tutta Italia, il tour prodotto da Sound To Be e Locusta si avvia ora alla conclusione con un evento speciale:

23 novembre – Milano, Santeria Toscana 31 (Milano Music Week)

28 novembre – Pisa, Lumière

4 dicembre – Roma, Monk

5 dicembre – Bergamo, Druso

Un percorso che ha confermato Giulia Mei tra le voci più autentiche e necessarie della nuova canzone italiana.

Foto di Arianna Romagnolo