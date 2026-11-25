Maninni pubblicherà venerdì 27 novembre il nuovo singolo Poli opposti per Pipoca Project, hub indipendente fondato da Roberto Gentileschi e distribuito da ADA Music Italy. È una ballad romantica ambientata a Roma, sull’amore di due persone emotivamente distanti.

Il brano è stato scritto da Maninni con Edy Maria Del Cane e Giordano Colombo ed è stato prodotto da Matteo Cantaluppi, con la co-produzione dello stesso cantautore.

Il significato di Poli opposti di Maninni

La storia vive sul confine tra vicinanza e lontananza: i due protagonisti si desiderano ma non riescono a incontrarsi. Roma, città di contrasti e di anime diverse, fa da sfondo alla loro relazione, e il cantautore la lega anche al derby tra Roma e Lazio.

Maninni racconta: “Poli opposti è una ballad romantica che racconta l’amore di due persone che, pur sapendo quanto siano importanti l’una per l’altra, fanno fatica a ritrovarsi, emotivamente distanti come due poli opposti della stessa città: Roma”.

L’artista aggiunge: “Un sentimento che ha richiamato alla mia mente anche il derby tra Roma e Lazio: due identità diverse, due poli contrapposti, ma uniti dallo stesso amore e dalla stessa passione per la propria città”.

E conclude: “Con questo brano riscopro la bellezza di sentirmi autentico nelle mie canzoni: una storia di sincerità e verità, che racconta ciò in cui credo e apre la strada alla musica che verrà”.

Il suono: anni ’90 e strumenti analogici

Sul piano sonoro, il singolo si ispira agli anni ’90 e unisce atmosfere internazionali dal sapore brit al cantautorato italiano moderno. Il brano è stato costruito interamente con strumenti analogici, senza ricorrere al digitale. Arriva dopo l’ultimo EP 1997, portato in tour anche nei club italiani.

Credits del brano ▸ Artista · Maninni

· Maninni ▸ Titolo · Poli opposti

· Poli opposti ▸ Autori · Maninni, Edy Maria Del Cane, Giordano Colombo

· Maninni, Edy Maria Del Cane, Giordano Colombo ▸ Produzione · Matteo Cantaluppi (co-produzione: Maninni)

Chi è Maninni

Maninni, nome d’arte di Alessio Mininni, è un cantautore, autore e produttore pugliese, cresciuto tra rock italiano e internazionale. Nel 2022 ha raggiunto la finale di Sanremo Giovani con Mille Porte e nel 2024 ha partecipato al Festival di Sanremo con Spettacolare, brano che ha dato il titolo al suo album d’esordio.

Nel 2023 ha vinto il Premio Siae come giovane cantautore più trasmesso dalle radio e ha aperto alcune date dei The Kolors. Nel 2026 il singolo Goodbye ha anticipato l’EP 1997 e l’omonimo tour.

Foto di Giovanni Spagnuolo. Grafica della copertina di Tommi Cogliati.