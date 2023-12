Maninni debutta in gara al Festival di Sanremo 2024 con “Spettacolare”

Maninni Spettacolare testo, significato e autori del brano in gara al Festival di Sanremo 2024.

Chi cavolo è Maninni?!?” queste parole con possibili variazioni sono sicuramente tra quelle pronunciate da molte persone dopo aver scoperto il cast del Festival di Sanremo 2024. Nulla di strano visto che parliamo di un artista in costante ascesa ma in rampa di lancio che il pubblico stava scoprendo gradualmente.

Certo più preoccupante a nostro avviso il fatto che il cantautore barese, tra l’altro nel cast di Amici edizione 2016, talent che non riuscì a mettere in luce il suo talento, non fosse noto ad addetti ai lavori che si occupano giornalmente di musica. A quel punto ci è venuto da chiederci se, oltre ad apparire alle finali dei talent televisivi e farsi i selfie con tutti i cantanti già molto noti, ogni tanto ascoltino anche altro.

In ogni caso Maninni, artista seguito con costanza da anni dalla manager Greta Amato, lo scorso anno ha sfiorato l’ingresso all’Ariston arrivando in finale a Sanremo Giovani .

Quest’anno Amadeus, dopo che Maninni ha compiuto un gran bel percorso (dalle aperture ai concerti dei The Kolors fino alla partecipazione a “Meraviglioso Modugno” passando per Concerto del Primo Maggio a Roma, Tezenis Summer Festival e Giffoni Film Festival) ha trovato così forte il suo pezzo da volerlo tra i big in gara.

Tra l’altro Maninni, artista Sony ma in Epic sino ad oggi, in concomitanza con la sua partecipazione al Festival di Sanremo si è spostato in Columbia Records/Sony Music.

Se volete approfondire la conoscenza del cantautore vi linkiamo a seguire alcune delle interviste realizzate da All Music Italia in questi anni.

