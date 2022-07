Intervista a Maninni: "La vita è un viaggio che prenoti ora... mi piacerebbe chiedere a Cremonini cosa aveva in testa quando ha scritto Marmellata 25."

Il giovane cantautore Maninni ha lanciato il nuovo singolo Caffè (Ghandi Dischi / Sony Music Italy) che segue a Vaniglia, Bari NY e Irene.

Maninni presenta così il brano:

Bere un caffè in compagnia, trasmettere un senso di condivisione, amore e allegria. Soprattutto in estate quando è tutto meravigliosamente magico”

“Caffè” è un up tempo spensierato, ma riflessivo allo stesso tempo. Sono stati due anni molto difficili, in cui abbiamo riscoperto il piacere di ritrovare la bellezza nelle piccole cose, come rivivere delle abitudini, incontrare degli amici, divertirsi insieme: ad esempio la citazione dello scivolo di plastica, rende l’idea di un pensiero giocoso, vivo, che ha il sapore di libertà.

Abbiamo raggiunto l’artista per un’intervista in cui, oltre a presentare il brano, ci ha raccontato i progetti futuri.

Ciao Maninni, da pochi giorni è uscito il tuo nuovo singolo Caffè, ce lo vuoi presentare?

Caffè è un up tempo, un brano diverso dalle mie precedenti uscite, che vuole farsi ascoltare con spensieratezza, senza troppe pretese. È una canzone che ho scritto con Luca Giura (Molla) , e prodotta da me con Andrea Fusini .

Caffè segue a Vaniglia, Bari NY e Irene, c’è qualcosa che lega i tuoi brani?

Il brano è un up tempo spensierato con riferimenti alla gioia di divertirsi e incontrare amici in libertà. è una reazione agli ultimi anni “difficili”?

La prima versione è stata scritta qualche settimana prima del primo lockdown, poi durante la pandemia ho deciso di produrla in “smart working” con Andrea, idea folle perché solitamente preferisco essere in studio fisicamente, abbiamo passato tre giorni in videochiamata, ho sistemato la mia camera da letto in uno studio di registrazione per registrare le voci, tutto questo pur di rompere la monotonia di quelle giornate, per “evadere”.

La domanda che mi ponevo spesso quei giorni era “fuori come va?”, quindi si, è una reazione agli ultimi anni, che ci hanno insegnato che a volte le cose semplici, come bere un caffè in compagnia, sono le cose che rendono le giornate uniche.