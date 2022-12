Videointervista a Maninni: “A Sanremo Giovani porto la tradizione sanremese”

MANINNI è uno dei 12 finalisti di Sanremo Giovani 2023 che il 16 dicembre si daranno battaglia a colpi di musica e parole nella speranza di approdare, a febbraio, tra i big.

Così come altri finalisti prima di lui, anche il cantautore salentino è stato nostro ospite negli scorsi giorni per raccontarci le emozioni che sta provando e ha provato quando ha appreso la notizia direttamente in tv, per bocca di Amadeus:

“Ho pianto. E’ stato naturale avere questa reazione per un sogno che si realizza. Non volevo crederci, eppure sono qui e a questo punto spero di vincere”

MANINNI gareggerà con il singolo ‘Mille porte‘ che, per sua stessa ammissione “è il brano più tradizionale in gara se guardiamo in ottica sanremese. La fortuna è che quest’anno facciamo tutti stili diversi, quindi c’è grande varietà, ma spero che la tradizione abbia la meglio”.

Il brano è il racconto di cosa voglia dire prendersi una rivincita personale, qualcosa che MANINNI sta facendo proprio grazie all’approdo in finale.

C’è stato tempo anche per parlare degli altri concorrenti e di chi, nel caso in cui non dovesse essere lui a passare tra i big (ricordiamo che quest’anno saranno ben 6 i giovani ad andare direttamente all’Ariston a febbraio), gli piacerebbe vedesse realizzato questo obiettivo:

“Purtroppo non conosco nessuno degli altri ragazzi in gara, non c’è stato modo e tempo, però alle ultime selezioni ho scambiato quattro battute veloci nei corridoi prima e dopo la mia esibizione con GianMaria e con Olly. Se non dovessi essere io a passare, spero ci siano loro.”

L’intervista integrale qui sotto.

Maninni videointervista