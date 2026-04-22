22 Aprile 2026
di
Lorenza Ferraro
Tour
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22 Aprile 2026

Maninni (in)canta l’Arci Bellezza di Milano con il suo “Goodbye Tour 2026”

In programma altre due date: il 15 maggio a Lecce e il 16 maggio a Bari

Tour di Lorenza Ferraro
La scaletta e le prossime date del Goodbye Tour 2026 di Maninni
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Dopo la pubblicazione dell’EP 1997, che ha rappresentato una vera e propria rinascita (qui la nostra video-intervista), Maninni torna nell’unico posto in cui si riconosce, il palco, in occasione della tappa milanese del suo Goodbye Tour 2026, che si è tenuta ieri – martedì 21 aprile – all’Arci Bellezza.

Ho ricominciato a fare musica nel miglior modo che io abbia sempre conosciuto: con gli strumenti musicali tra le mani e scrivendo a braccio, per la sola esigenza di sputare quello che avevo dentro.

Nella mia vita ho sempre suonato, prima con una band e poi da solista. Il mio percorso è dunque ricominciato proprio dal palco e dalle piccole cose, davanti al pubblico dei concerti”.

Ed è proprio qui che Maninni è tornato a divertirsi, dando il massimo e non risparmiandosi nemmeno per un istante, in un live suonato dall’inizio alla fine, che potremmo riassumere con tre parole: energia, grinta e libertà.

Maninni, “Goodbye Tour 2026”: la scaletta del live all’Arci Bellezza

Qui, di seguito, riportiamo la scaletta del concerto di Maninni tenutosi ieri sera, martedì 21 aprile, all’Arci Bellezza di Milano:

  • Concerto
  • Adesso Ciao
  • Monolocale
  • Johnny B. Goode
  • Gonfie Vele
  • Meno Blu
  • Forever Young
  • Le Ragazze
  • Graffi
  • Scusa
  • Wonderwall
  • Medley (Morning Glory + Rock ‘N’ Roll Star)
  • Spettacolare
  • Goodbye

Maninni, “Goodbye Tour 2026”: le date

Dopo il debutto a Roma e le successive due date a Bologna e Milano, il Goodbye Tour 2026 di Maninni farà tappa a Lecce (15 maggio, Officine Cantelmo) e a Bari (16 maggio, Officina degli Esordi).

All Music Italia

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