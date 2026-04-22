Dopo la pubblicazione dell’EP 1997, che ha rappresentato una vera e propria rinascita (qui la nostra video-intervista), Maninni torna nell’unico posto in cui si riconosce, il palco, in occasione della tappa milanese del suo Goodbye Tour 2026, che si è tenuta ieri – martedì 21 aprile – all’Arci Bellezza.

“Ho ricominciato a fare musica nel miglior modo che io abbia sempre conosciuto: con gli strumenti musicali tra le mani e scrivendo a braccio, per la sola esigenza di sputare quello che avevo dentro.

Nella mia vita ho sempre suonato, prima con una band e poi da solista. Il mio percorso è dunque ricominciato proprio dal palco e dalle piccole cose, davanti al pubblico dei concerti”.

Ed è proprio qui che Maninni è tornato a divertirsi, dando il massimo e non risparmiandosi nemmeno per un istante, in un live suonato dall’inizio alla fine, che potremmo riassumere con tre parole: energia, grinta e libertà.

Maninni, “Goodbye Tour 2026”: la scaletta del live all’Arci Bellezza

Qui, di seguito, riportiamo la scaletta del concerto di Maninni tenutosi ieri sera, martedì 21 aprile, all’Arci Bellezza di Milano:

Concerto

Adesso Ciao

Monolocale

Johnny B. Goode

Gonfie Vele

Meno Blu

Forever Young

Le Ragazze

Graffi

Scusa

Wonderwall

Medley (Morning Glory + Rock ‘N’ Roll Star)

Spettacolare

Goodbye

Maninni, “Goodbye Tour 2026”: le date

Dopo il debutto a Roma e le successive due date a Bologna e Milano, il Goodbye Tour 2026 di Maninni farà tappa a Lecce (15 maggio, Officine Cantelmo) e a Bari (16 maggio, Officina degli Esordi).