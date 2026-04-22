Dopo la pubblicazione dell’EP 1997, che ha rappresentato una vera e propria rinascita (qui la nostra video-intervista), Maninni torna nell’unico posto in cui si riconosce, il palco, in occasione della tappa milanese del suo Goodbye Tour 2026, che si è tenuta ieri – martedì 21 aprile – all’Arci Bellezza.
“Ho ricominciato a fare musica nel miglior modo che io abbia sempre conosciuto: con gli strumenti musicali tra le mani e scrivendo a braccio, per la sola esigenza di sputare quello che avevo dentro.
Nella mia vita ho sempre suonato, prima con una band e poi da solista. Il mio percorso è dunque ricominciato proprio dal palco e dalle piccole cose, davanti al pubblico dei concerti”.
Ed è proprio qui che Maninni è tornato a divertirsi, dando il massimo e non risparmiandosi nemmeno per un istante, in un live suonato dall’inizio alla fine, che potremmo riassumere con tre parole: energia, grinta e libertà.
Maninni, “Goodbye Tour 2026”: la scaletta del live all’Arci Bellezza
Qui, di seguito, riportiamo la scaletta del concerto di Maninni tenutosi ieri sera, martedì 21 aprile, all’Arci Bellezza di Milano:
- Concerto
- Adesso Ciao
- Monolocale
- Johnny B. Goode
- Gonfie Vele
- Meno Blu
- Forever Young
- Le Ragazze
- Graffi
- Scusa
- Wonderwall
- Medley (Morning Glory + Rock ‘N’ Roll Star)
- Spettacolare
- Goodbye
Maninni, “Goodbye Tour 2026”: le date
Dopo il debutto a Roma e le successive due date a Bologna e Milano, il Goodbye Tour 2026 di Maninni farà tappa a Lecce (15 maggio, Officine Cantelmo) e a Bari (16 maggio, Officina degli Esordi).