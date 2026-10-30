I The Jackal al completo condurranno il PrimaFestival di Sanremo 2027. L’annuncio arriva oggi, 30 ottobre, da Stefano De Martino, che si è collegato in videochiamata con il collettivo comico napoletano nell’edizione serale del Tg1.

De Martino, conduttore e direttore artistico del Festival in programma dal 16 al 20 febbraio 2027 al Teatro Ariston, ha scherzato sulla scelta: ha detto di aver chiamato i The Jackal perché sono napoletani, non per il talento.

Il PrimaFestival è la striscia di Rai 1 che va in onda dopo il Tg1 e prima della serata del Festival. Nel 2026 la conduzione era di Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey.

Per i The Jackal non è il primo incarico legato al Festival: nel 2026 Aurora Leone era ospite fissa del Dopofestival di Nicola Savino, in onda su Rai 1 dopo le serate.

Foto: ufficio stampa Rai