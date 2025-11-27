Anteprima video: Cola Siel unisce rap e lirica in “Azzurro” con Julie Cametti

Anteprima video esclusiva All Music Italia. Un nuovo capitolo per Cola Siel, reduce dall’esperienza tra i 30 finalisti di Sanremo Giovani. Venerdì 28 novembre è sulle piattaforme digitali il singolo Azzurro, un incontro insolito tra rap e lirica in collaborazione con Julie Cametti, accompagnato da un videoclip che ne amplifica l’atmosfera sospesa.

Cola Siel è un rapper toscano, classe 2003, cresciuto a Carrara. La musica entra nella sua vita molto presto: nel 2019 scrive la sua prima canzone e pochi anni dopo incide la sua prima cover. Il suo vero debutto pubblico arriva grazie alla Nazionale Italiana Cantanti, che lo porta in tv per la prima volta. Parallelamente coltiva da anni una forte passione per il cinema e la recitazione, studiando in scuole di Firenze e Roma e prendendo parte a diverse produzioni, tra cui la serie Che Dio ci aiuti su Rai 1.

Julie Cametti, 19 anni, vive ad Arona e si avvicina alla musica a soli 13 anni. Negli anni studia canto in diverse scuole, fino a iniziare un percorso strutturato sotto la guida di Dariana Koumanova. Oggi alterna l’attività musicale agli studi universitari allo IULM di Milano, nella facoltà di Comunicazione d’impresa e Relazioni pubbliche. La sua voce, elegante e versatile, è l’elemento che dà al brano un’ulteriore profondità narrativa.

“Azzurro”: il nuovo singolo di Cola Siel

Pubblicato da Kontradikt Records con distribuzione ADA Music Italy/Warner, Azzurro segna un passo nuovo nel percorso del giovane rapper toscano. Il brano, scritto da Cola Siel con Marco Guastamacchia e prodotto da NoSaintz, nasce come un dialogo tra due linguaggi agli antipodi: da una parte una produzione cupa, quasi cinematografica, dall’altra la voce lirica e luminosa di Julie Cametti.

È un viaggio in un luogo simbolico, “dove non si vede il cielo”: un’immagine che restituisce la frenesia e l’oscurità del presente tra conflitti, tensioni sociali e ricerca di un orizzonte più umano. Il tutto culmina in un assolo di chitarra finale che sostituisce la voce principale, come a voler lasciare spazio alle immagini e alle sensazioni.

Rap, lirica e atmosfere anni ’50/’60

La costruzione del brano parte da un’idea precisa: unire timbri classici e mood vintage a una scrittura hip hop contemporanea. Un ponte generazionale che restituisce un’identità forte e poco convenzionale, giocata tutta sul contrasto tra profondità, intensità vocale e tensione sonora.

“Azzurro nasce dal mio amore per la musica in tutte le sue forme. Ho sentito che far dialogare una melodia quasi lirica con il rap poteva dare vita a qualcosa di speciale”, racconta Cola Siel. “Julie ha una voce incredibile, interpretativa, perfetta per il tipo di immaginario che volevo evocare. Le due anime del brano convivono e raccontano qualcosa di nuovo.”

A rendere il brano ancora più incisivo è proprio la presenza di Julie Cametti: la sua vocalità morbida, elegante e duttile amplifica la dimensione emotiva del pezzo, trasformandolo in un racconto a due voci che si sfiora e si intreccia.

Il singolo esce accompagnato da un videoclip che alterna paesaggi naturali immersi in luci soffuse a momenti registrati in studio durante la lavorazione del brano. Un racconto visivo che riprende l’atmosfera onirica della traccia e mescola realtà e immaginazione, come se la musica si espandesse in immagini.

Anteprima video – Guarda il videoclip di “Azzurro” di cola siel

Il video ufficiale di Azzurro è disponibile da oggi e potete guardarlo qui sotto in anteprima.