Discografiche a Sanremo negli ultimi 12 anni: Sony in testa con 99 Big, Warner avanti dal 2024
Sony 99 Big su 298, Warner 67, Universal 65: i numeri di dodici edizioni, con Warner in testa dal 2024.
di All Music Italia ·
Tra la fine di novembre e le prime settimane di dicembre verrà comunicato il cast dei Big in gara a Sanremo 2027. Ma il Festival di Sanremo non è solo un affare di cantanti, ma anche di discografiche.
Negli ultimi dodici Sanremo, dal 2015 al 2026, la major con più cantanti in gara è stata Sony, con 99 su 298, contro i 67 di Warner e i 65 di Universal. Le tre major insieme hanno occupato 231 posti, il 77,5% del cast, e a tutte le altre etichette ne sono rimasti 67.
Dal 2024 Warner ha portato più Big di tutti: 13 nel 2024, 12 nel 2025 e 12 nel 2026. Nello stesso triennio Sony ne ha portati 7, 8 e 9, mentre prima di allora Warner non era mai andata oltre i 5 in una sola edizione.
Sony, Warner e Universal: 231 Big su 298 in dodici edizioni
|Gruppo
|Big in gara
|Quota
|Sony
|99
|33,2%
|Warner
|67
|22,5%
|Universal
|65
|21,8%
|Altre indipendenti
|37
|12,4%
|Sugar
|14
|4,7%
|BMG
|8
|2,7%
|Carosello
|8
|2,7%
Il conteggio riguarda i Big in gara, un brano per artista, e tiene conto di tutte le etichette discografiche, non solo delle tre major: ogni brano va all’etichetta con cui il singolo è arrivato al Festival.
Sugar, Carosello e BMG sono indipendenti ma sono conteggiate a parte: tutte le indipendenti insieme fanno 67 Big, il 22,5% del totale. Le indipendenti distribuite da una major vengono assegnate a quella major.
L’analisi esclude le Nuove Proposte e Emis Killa, che nel 2025 non ha gareggiato, e per il 2020 include Bugo e Morgan, squalificati nel corso della gara.
Warner passa da 3 Big nel 2015 a 13 nel 2024
|Anno
|Sony
|Warner
|Universal
|Altre indip.
|Sugar
|BMG
|Carosello
|Big
|2015
|7
|3
|4
|5
|1
|0
|0
|20
|2016
|5
|5
|4
|5
|1
|0
|0
|20
|2017
|11
|3
|6
|1
|0
|1
|0
|22
|2018
|8
|2
|3
|4
|1
|1
|1
|20
|2019
|8
|5
|5
|2
|3
|0
|1
|24
|2020
|6
|2
|5
|7
|1
|2
|1
|24
|2021
|12
|2
|4
|5
|2
|0
|1
|26
|2022
|6
|5
|10
|2
|1
|1
|0
|25
|2023
|12
|3
|8
|3
|1
|0
|1
|28
|2024
|7
|13
|4
|2
|2
|0
|2
|30
|2025
|8
|12
|6
|0
|1
|2
|0
|29
|2026
|9
|12
|6
|1
|0
|1
|1
|30
Sony arriva alla metà del cast nel 2017 con 11 Big su 22 e nel 2021 ne porta 12 su 26. Universal tocca il massimo di 10 Big nel 2022 e il minimo di 3 nel 2018.
Le altre indipendenti toccano il massimo di 7 Big nel 2020, scendono a 5 nel 2021 e arrivano a nessuno nel 2025 e a uno nel 2026. Sugar ha 14 Big in dodici anni, con il massimo di 3 nel 2019.
BMG ne ha 8, con il massimo di 2 nel 2020 e nel 2025, e Carosello ne ha 8, con il massimo di 2 nel 2024.
Sony ha vinto cinque edizioni, Warner due: i vincitori dal 2015 al 2026
Warner non aveva vinto nessuna delle prime nove edizioni di questo periodo e si è aggiudicata il Festival nel 2024 con Angelina Mango (La noia) e nel 2026 con Sal Da Vinci (Per sempre sì). Sony ha vinto nel 2015, nel 2018, nel 2021, nel 2023 e nel 2025.
|Anno
|Vincitore
|Canzone
|Gruppo
|2015
|Il Volo
|Grande amore
|Sony
|2016
|Stadio
|Un giorno mi dirai
|Universal
|2017
|Francesco Gabbani
|Occidentali’s Karma
|BMG
|2018
|Ermal Meta e Fabrizio Moro
|Non mi avete fatto niente
|Sony
|2019
|Mahmood
|Soldi
|Universal
|2020
|Diodato
|Fai rumore
|Carosello
|2021
|Måneskin
|Zitti e buoni
|Sony
|2022
|Mahmood e Blanco
|Brividi
|Universal
|2023
|Marco Mengoni
|Due vite
|Sony
|2024
|Angelina Mango
|La noia
|Warner
|2025
|Olly
|Balorda nostalgia
|Sony
|2026
|Sal Da Vinci
|Per sempre sì
|Warner
Sul podio, cioè fra le prime tre posizioni, Sony conta 12 presenze su 36, Warner 8, Universal 7, Sugar e BMG 3 ciascuna, le altre indipendenti 2 e Carosello 1.