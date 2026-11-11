Tra la fine di novembre e le prime settimane di dicembre verrà comunicato il cast dei Big in gara a Sanremo 2027. Ma il Festival di Sanremo non è solo un affare di cantanti, ma anche di discografiche.

Negli ultimi dodici Sanremo, dal 2015 al 2026, la major con più cantanti in gara è stata Sony, con 99 su 298, contro i 67 di Warner e i 65 di Universal. Le tre major insieme hanno occupato 231 posti, il 77,5% del cast, e a tutte le altre etichette ne sono rimasti 67.

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Dal 2024 Warner ha portato più Big di tutti: 13 nel 2024, 12 nel 2025 e 12 nel 2026. Nello stesso triennio Sony ne ha portati 7, 8 e 9, mentre prima di allora Warner non era mai andata oltre i 5 in una sola edizione.

Sony, Warner e Universal: 231 Big su 298 in dodici edizioni

Sanremo 2015-2026 · Big in gara per gruppo discografico Gruppo Big in gara Quota Sony 99 33,2% Warner 67 22,5% Universal 65 21,8% Altre indipendenti 37 12,4% Sugar 14 4,7% BMG 8 2,7% Carosello 8 2,7%

Il conteggio riguarda i Big in gara, un brano per artista, e tiene conto di tutte le etichette discografiche, non solo delle tre major: ogni brano va all’etichetta con cui il singolo è arrivato al Festival.

Sugar, Carosello e BMG sono indipendenti ma sono conteggiate a parte: tutte le indipendenti insieme fanno 67 Big, il 22,5% del totale. Le indipendenti distribuite da una major vengono assegnate a quella major.

L’analisi esclude le Nuove Proposte e Emis Killa, che nel 2025 non ha gareggiato, e per il 2020 include Bugo e Morgan, squalificati nel corso della gara.

Warner passa da 3 Big nel 2015 a 13 nel 2024

Sanremo 2015-2026 · Big in gara per anno Anno Sony Warner Universal Altre indip. Sugar BMG Carosello Big 2015 7 3 4 5 1 0 0 20 2016 5 5 4 5 1 0 0 20 2017 11 3 6 1 0 1 0 22 2018 8 2 3 4 1 1 1 20 2019 8 5 5 2 3 0 1 24 2020 6 2 5 7 1 2 1 24 2021 12 2 4 5 2 0 1 26 2022 6 5 10 2 1 1 0 25 2023 12 3 8 3 1 0 1 28 2024 7 13 4 2 2 0 2 30 2025 8 12 6 0 1 2 0 29 2026 9 12 6 1 0 1 1 30

Sony arriva alla metà del cast nel 2017 con 11 Big su 22 e nel 2021 ne porta 12 su 26. Universal tocca il massimo di 10 Big nel 2022 e il minimo di 3 nel 2018.

Le altre indipendenti toccano il massimo di 7 Big nel 2020, scendono a 5 nel 2021 e arrivano a nessuno nel 2025 e a uno nel 2026. Sugar ha 14 Big in dodici anni, con il massimo di 3 nel 2019.

BMG ne ha 8, con il massimo di 2 nel 2020 e nel 2025, e Carosello ne ha 8, con il massimo di 2 nel 2024.

Sony ha vinto cinque edizioni, Warner due: i vincitori dal 2015 al 2026

Warner non aveva vinto nessuna delle prime nove edizioni di questo periodo e si è aggiudicata il Festival nel 2024 con Angelina Mango (La noia) e nel 2026 con Sal Da Vinci (Per sempre sì). Sony ha vinto nel 2015, nel 2018, nel 2021, nel 2023 e nel 2025.

Sanremo 2015-2026 · I vincitori per gruppo discografico Anno Vincitore Canzone Gruppo 2015 Il Volo Grande amore Sony 2016 Stadio Un giorno mi dirai Universal 2017 Francesco Gabbani Occidentali’s Karma BMG 2018 Ermal Meta e Fabrizio Moro Non mi avete fatto niente Sony 2019 Mahmood Soldi Universal 2020 Diodato Fai rumore Carosello 2021 Måneskin Zitti e buoni Sony 2022 Mahmood e Blanco Brividi Universal 2023 Marco Mengoni Due vite Sony 2024 Angelina Mango La noia Warner 2025 Olly Balorda nostalgia Sony 2026 Sal Da Vinci Per sempre sì Warner

Sul podio, cioè fra le prime tre posizioni, Sony conta 12 presenze su 36, Warner 8, Universal 7, Sugar e BMG 3 ciascuna, le altre indipendenti 2 e Carosello 1.