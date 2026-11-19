Mobrici pubblicherà venerdì 20 novembre CLASH, il nuovo singolo per Maciste Dischi / Sony Music Italy. L’uscita coinciderà con la prima delle tre date speciali di 10 anni di Avete ragione tutti, il progetto dal vivo dedicato al decennale dell’album d’esordio dei Canova.

Il brano arriva dopo SUPERNOVA, l’album con cui il cantautore ha aperto il 2026 e che ha portato in estate sui palchi dei festival con il SUPERNOVA Summer Tour 2026.

Il significato di CLASH di Mobrici

CLASH nasce dal continuo oscillare tra il desiderio di vivere tutto senza perdersi nulla e il bisogno di rallentare per ritrovare il proprio spazio nelle piccole cose. La canzone attraversa le strade e le atmosfere di una città e costruisce un racconto fatto di incontri sfiorati, ricordi, scorci metropolitani e dettagli quotidiani.

Mobrici racconta: “Clash racconta un conflitto interiore: da una parte la frenesia, il bisogno di vivere tutto, di inseguire incontri, emozioni e possibilità; dall’altra il desiderio di rallentare e occuparsi delle cose più semplici. Intorno, ci sono le immagini di una città che scorre: i palazzi neri, la pioggia sugli ombrelli, i turisti, le code fuori dai concerti e le vite degli altri che si sfiorano senza mai incontrarsi”.

Il cantautore prosegue: “C’è la sensazione di aver mancato qualcuno, forse senza averlo mai incontrato davvero. E poi ci sono i basilici da annaffiare, il tentativo di non farsi troppo male, di prendersi cura di qualcosa. Forse Clash sta proprio in questo: nel voler vivere tutto intensamente e, allo stesso tempo, nel cercare un modo per stare un po’ più tranquilli nel mondo”.

I live per i 10 anni di Avete ragione tutti

Il nuovo singolo accompagna il ritorno sul palco del cantautore per i dieci anni di Avete ragione tutti, il disco del 2016 dei Canova, la band di cui Mobrici era autore, voce e frontman. Dal vivo lo riporterà per intero.

Il 20 e il 21 novembre 2026 Mobrici suonerà all’Atlantico di Roma, con entrambe le date già sold out, e il 2 dicembre 2026 al Fabrique di Milano.

Credits del brano ▸ Artista · Mobrici

· Mobrici ▸ Titolo · CLASH

Testo di CLASH di Mobrici

Il testo sarà disponibile da venerdì 20 novembre, con l’uscita del brano.

Foto di Simone Biavati