Mobrici torna live nell’estate 2026 con il Supernova Summer Tour, una serie di concerti e date nei festival italiani che accompagneranno il nuovo corso dell’artista. Il tour arriva dopo l’uscita dell’album SUPERNOVA e segna una nuova fase dal vivo, tra brani recenti e repertorio già conosciuto.

Mobrici concerti 2026: date del tour

25 luglio 2026 – Sciamn Fest – Alberobello

31 luglio 2026 – RIM – Rimini in Musica – Rimini

1 agosto 2026 – Anti Social Social Park – Volterra

29 agosto 2026 – Trento Live Fest – Trento

30 agosto 2026 – Mantova Summer Fest – Mantova

12 settembre 2026 – Jova Summer Party, Circo Massimo – Roma

Il nuovo tour di Mobrici

Il Supernova Summer Tour rappresenta il ritorno stabile sul palco per Mobrici dopo il live all’Alcatraz di Milano a marzo 2026. Le nuove date estive si inseriscono nel circuito dei festival e portano dal vivo i brani dell’ultimo album insieme ai pezzi più noti del suo percorso.

La produzione è affidata a Vivo Concerti. Il calendario resta aperto, con ulteriori appuntamenti che potrebbero essere annunciati nelle prossime settimane.

Il percorso di Mobrici

Matteo Mobrici nasce artisticamente come batterista, per poi passare alla scrittura e alla chitarra già in adolescenza. La sua affermazione arriva con i Canova, band con cui costruisce un seguito solido nell’indie pop italiano.

Dopo la fine del progetto, avvia la carriera solista lavorando su una scrittura più personale. Brani come Anche le scimmie cadono dagli alberi e Gli anni di Cristo segnano questo passaggio, fino all’album SUPERNOVA pubblicato nel 2026.

La scaletta del tour Supernova Summer Tour

Al momento non è stata comunicata una scaletta ufficiale del tour. È probabile che la scaletta includa i brani di SUPERNOVA insieme ai pezzi più riconoscibili del periodo con i Canova e della prima fase solista.

La scaletta verrà aggiornata dopo le prime date del tour.

Biglietti e prevendite

I biglietti per i concerti del Supernova Summer Tour sono disponibili sui circuiti di vendita abituali.

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