17 Gennaio 2026
di
Lorenza Ferraro
News
Condividi su:
17 Gennaio 2026

Mobrici annuncia “Supernova”: un disco che non promette soluzioni, ma presenza

Il titolo dell'album, che segna per il cantautore l'inizio di una nuova era musicale, è un tributo ai fratelli Gallagher

News di Lorenza Ferraro
Mobrici nuovo album Supernova
Condividi su:

Dopo aver inaugurato il 2026 con Astri e in attesa del suo imperdibile ritorno live, previsto l’11 marzo 2026 all’Acatraz di Milano, Mobrici annuncia l’uscita del suo nuovo album di inediti, Supernova (Maciste Dischi / Epic / Sony Music Italia), che sarà disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 30 gennaio (qui il pre-order).

Ho scelto di chiamare questo album Supernova perché è un tributo ai fratelli Gallagher, magici testimoni del mio risveglio artistico, ma anche perché è la metafora perfetta di quello che ho vissuto”, ha spiegato Mobrici a proposito del titolo del disco.

Poi, ha aggiunto: “La Supernova è il momento di massima espansione di una stella: una deflagrazione che segna la fine di un capitolo e, contemporaneamente, per me, l’inizio di una nuova era musicale“.

Mobrici cover Supernova

MOBRICI ANNUNCIA L’USCITA DI “SUPERNOVA”

Anticipato da Che Serata Stupida e Con La Lingua, Supernova nasce nel momento in cui qualcosa si rompe e, invece di spegnersi, la fiamma – flebile – prova a resistere.

Il disco non racconta, dunque, la fine delle cose, bensì quello che succede subito dopo, quando si va avanti per inerzia, anche senza risposte e senza una chiara direzione, seguendo luci lontane.

Mobrici racconta così una fase fragile, in cui il disorientamento convive con il bisogno di cambiare. Ed ecco che le canzoni si muovono in uno spazio sospeso, come corpi che cercano una traiettoria, in cui non tutto è chiaro, ma tutto è vero.

Tra relazioni che non funzionano, notti che si allungano oltre il necessario e città che sembrano stringere, invece di accogliere, in Supernova si fa poi spazio una solitudine che non è mai davvero individuale, ma condivisa, quasi collettiva.

I personaggi delle canzoni che compongono la tracklist dell’album si muovono infatti ai margini, soli anche quando sono in due, a metà tra il desiderio di sparire e la paura di farlo fino in fondo, incastrati in giorni che non riconoscono più come propri.

E l’amore? L’amore non arriva mai come una risposta, tantomeno come una promessa definitiva. È piuttosto una direzione provvisoria, qualcosa che orienta senza risolvere, che tiene in piedi mentre tutto resta instabile.

Di fatto, la solitudine non è una mancanza da colmare, ma uno spazio da abitare: un punto zero da cui imparare a guardarsi meglio, senza filtri, con una lucidità nuova.

Insomma, Supernova non promette soluzioni, ma presenza e attenzione, ricordandoci che, a volte, restare ancora un po’ è già un segno di resistenza.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI


All Music Italia

Articoli più letti

Pagelle nuovi singoli 16 gennaio 2026 1

Pagelle nuovi singoli 16 gennaio: Dargen D'Amico direzione Sanremo, la carica di ex Amici e quella di Etta
Primo piano di ACHILLE LAURO, l'artista di "Perdutamente" 2

Di cosa parla "Perdutamente" di Achille Lauro? La canzone diventa un simbolo per le vittime di Crans Montana
Geolier Phantom feat 50 Cent-cover 3

“Phantom” di Geolier feat. 50 Cent: testo e significato del singolo evento
Amici 2025: anticipazioni della puntata del 17 gennaio con giudice Brunori Sas e ospite Mida. 4

Amici 2025: le anticipazioni del 17 gennaio con Brunori Sas giudice e Mida ospite
New Music Friday 16 gennaio: singoli più attesi settimana 3/2026 5

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 16 gennaio 2026
Damiano David The First Time testo significato traduzione 6

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Fabio Fazio conduce lo speciale Ornella senza fine tributo TV a Ornella Vanoni con tanti ospiti 7

Ornella senza fine: ospiti e anticipazioni del tributo a Ornella Vanoni sul Nove
Laura Pausini e Julien Lieb in “La dernière chanson” da Io canto 2 8

Laura Pausini canta “Due vite” in francese con “La dernière chanson”: nel duetto c’è Julien Lieb
Blanco nuova musica 2026 album tour palazzetti 9

Blanco torna a scuola e annuncia nuova musica: album nel 2026 e tour nei palazzetti
Copertina dell’album Tutto è possibile di Geolier con i featuring di Pino Daniele e 50 Cent 10

Sapersi raccontare con onestà e convinzione, Geolier ha fatto il primo 'no skip' album del 2026 con "Tutto è possibile"

Cerca su A.M.I.