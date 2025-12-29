Capodanno 2026: RTL 102.5 e Radio Zeta accendono Verona con “BIG & BANG” e i protagonisti di X Factor

Il countdown per il 2026 è ufficialmente iniziato e la musica si prepara a invadere una delle cornici più suggestive d’Italia, quella di piazza Bra a Verona, con RTL 102.5 e Radio Zeta. Le radio di Lorenzo Suraci, con il grande evento “BIG & BANG“, animeranno la festa di Capodanno della nota città il prossimo 31 dicembre.

BIG & BANG: il programma del Capodanno 2026 di RTL 102.5 a Verona

La serata prenderà il via alle ore 21:00 direttamente nel cuore di Verona. L’animazione sarà affidata a una squadra di voci storiche e volti amati del gruppo: Angelo Baiguini, Francesca Cheyenne, Jessica Brugali, Vanessa Grey e Diego Zappone. Ad accendere l’atmosfera in piazza sarà il dj set di Alessia Manzoni, pronta a scaldare il pubblico prima dell’inizio della diretta nazionale.

A partire dalle 23:00, l’evento si sposterà anche in radiovisione, permettendo a tutta Italia di seguire le esibizioni live. Il cast musicale mette al centro il talento giovane e le nuove promesse della discografia italiana: sul palco salirà Rob, fresca vincitrice di X Factor 2025, insieme ai finalisti del talent EroCaddeo e PierC. Il programma artistico sarà completato dalle performance di Angelica Bove e Amelie.

Dopo il tradizionale brindisi di mezzanotte per festeggiare l’arrivo del 2026, la festa non si fermerà. Fino alle 3:00 del mattino Piazza Bra si trasformerà in un dancefloor a cielo aperto con la Discoteca Nazionale guidata dal Dj Sautufau.

L’evento segna un ulteriore consolidamento del legame tra il primo gruppo radiofonico italiano e la città scaligera, come sottolineato dal Presidente del Gruppo RTL 102.5, Lorenzo Suraci:

“Siamo felicissimi di tornare a Verona anche quest’anno per festeggiare il Capodanno con RTL 102.5 e Radio Zeta in diretta da Piazza Bra, città a cui siamo legatissimi grazie al Power Hits Estate, che nel 2026 compirà 10 anni”.

Come seguire l’evento in diretta

Per chi non potrà essere presente in Piazza Bra, sarà possibile seguire l’intera serata di “BIG & BANG” in radiovisione su RTL 102.5 (canale 36 DTT, 736 Sky) e su Radio Zeta (canale 266 DTT, 735 Sky). L’evento sarà inoltre disponibile in streaming su RTL 102.5 Play e attraverso le piattaforme social ufficiali.