29 Dicembre 2025
di
All Music Italia
News
Condividi su:
29 Dicembre 2025

Capodanno 2026: RTL 102.5 e Radio Zeta accendono Verona con “BIG & BANG” e i protagonisti di X Factor

Da Piazza Bra a Verona la grande festa in radiovisione.

News di All Music Italia
Palco dell'evento BIG & BANG in Piazza Bra a Verona con i loghi di RTL 102.5 e Radio Zeta
Condividi su:

Il countdown per il 2026 è ufficialmente iniziato e la musica si prepara a invadere una delle cornici più suggestive d’Italia, quella di piazza Bra a Verona, con RTL 102.5 e Radio Zeta. Le radio di Lorenzo Suraci, con il grande evento “BIG & BANG“, animeranno la festa di Capodanno della nota città il prossimo 31 dicembre.

BIG & BANG: il programma del Capodanno 2026 di RTL 102.5 a Verona

La serata prenderà il via alle ore 21:00 direttamente nel cuore di Verona. L’animazione sarà affidata a una squadra di voci storiche e volti amati del gruppo: Angelo Baiguini, Francesca Cheyenne, Jessica Brugali, Vanessa Grey e Diego Zappone. Ad accendere l’atmosfera in piazza sarà il dj set di Alessia Manzoni, pronta a scaldare il pubblico prima dell’inizio della diretta nazionale.

A partire dalle 23:00, l’evento si sposterà anche in radiovisione, permettendo a tutta Italia di seguire le esibizioni live. Il cast musicale mette al centro il talento giovane e le nuove promesse della discografia italiana: sul palco salirà Rob, fresca vincitrice di X Factor 2025, insieme ai finalisti del talent EroCaddeo e PierC. Il programma artistico sarà completato dalle performance di Angelica Bove e Amelie.

Dopo il tradizionale brindisi di mezzanotte per festeggiare l’arrivo del 2026, la festa non si fermerà. Fino alle 3:00 del mattino Piazza Bra si trasformerà in un dancefloor a cielo aperto con la Discoteca Nazionale guidata dal Dj Sautufau.

L’evento segna un ulteriore consolidamento del legame tra il primo gruppo radiofonico italiano e la città scaligera, come sottolineato dal Presidente del Gruppo RTL 102.5, Lorenzo Suraci:

Siamo felicissimi di tornare a Verona anche quest’anno per festeggiare il Capodanno con RTL 102.5 e Radio Zeta in diretta da Piazza Bra, città a cui siamo legatissimi grazie al Power Hits Estate, che nel 2026 compirà 10 anni”.

Come seguire l’evento in diretta

Per chi non potrà essere presente in Piazza Bra, sarà possibile seguire l’intera serata di “BIG & BANG” in radiovisione su RTL 102.5 (canale 36 DTT, 736 Sky) e su Radio Zeta (canale 266 DTT, 735 Sky). L’evento sarà inoltre disponibile in streaming su RTL 102.5 Play e attraverso le piattaforme social ufficiali.

All Music Italia

Articoli più letti

Ultimo e Vasco Rossi indizi per una collaborazione nel 2026. 1

Il grande disegno di Ultimo per il 2026: tra simboli zodiacali e l'infinito
Damiano David The First Time testo significato traduzione 2

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Gianmaria Volpato gIANMARIA in un momento di intensa interpretazione live 3

Gianmaria: Il "Mostro" che abbiamo smesso di guardare negli occhi e, soprattutto, di ascoltare
album italiani in uscita 2025 4

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
I protagonisti delle classifiche radio 2025: Alfa, Achille Lauro, The Kolors, Annalisa e Doechii. Analisi EarOne All Music Italia. 5

Classifiche Radio EarOne 2025: Warner con Achille Lauro, Kolors e Annalisa regina dei primi posti. Universal domina la Top 10 ed è record per Alfa
Tutti gli album italiani in uscita 2026 6

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
concerti-2026 7

Concerti 2026 in Italia: calendario completo con tutte le date e i cantanti [Aggiornato 27 dicembre 2025]
Madame e la citazione su Ornella Vanoni per il nuovo album 2026 8

Madame, in attesa del nuovo disco, si sfoga sui social e afferma: “Fosse nata 50 anni prima, Ornella Vanoni sarebbe stata la mia amante più bella”
Capodanno Rai 2025 2026 a Catanzaro con Marco Liorni alla guida de L’anno che verrà 9

Il Capodanno 2025/2026 di Rai 1 a Catanzaro: “L’anno che verrà” punta su un cast molto sanremese
Composizione commemorativa per gli artisti e i professionisti della musica scomparsi nel 2025 10

L’anno del grande silenzio: tutti gli artisti e i protagonisti della musica, davanti e dietro le quinte, che ci hanno lasciato nel 2025

Cerca su A.M.I.