Giorgio Vanni pubblica venerdì 30 ottobre per Sony Music Italy Generazione Vanni, una raccolta in CD e in vinile con il singolo omonimo e le sigle più amate del suo repertorio. Il disco è in pre-order dal 23 ottobre.

Generazione Vanni: il singolo con Neja e Paps e le sigle di Dragon Ball e Diabolik

La raccolta si apre con Generazione Vanni, il singolo uscito il 19 giugno 2026 con la partecipazione speciale di Neja e Paps (dei Paps’n’Skar), Daniel Tek e Max Longhi, storico produttore di Vanni. Il brano è dedicato al legame tra la musica di Vanni e il suo pubblico.

Da oltre 25 anni Giorgio Vanni accompagna il pubblico con le sigle di anime e cartoni animati, e dopo la raccolta Uno di noi del 2024 mette insieme in questo disco Dragon Ball, Tutti all’arrembaggio, Diabolik, I Cavalieri dello Zodiaco, Gormiti – The Legend is Back, Digimon e Il guardiano dei sogni.

Giorgio Vanni racconta come è nata l’idea: “Ci siamo accorti che il pubblico cresciuto con le nostre sigle ha ancora tanta voglia di riascoltarle, cantarle e rivivere le emozioni a cui sono legate.”

Sui brani scelti per la raccolta, Vanni aggiunge: “Da qui nasce l’idea di raccoglierle in progetti come Generazione Vanni, che racchiude alcune delle canzoni a cui i fan sono più affezionati. Sigle che continuano a far divertire ed emozionare, capaci di unire generazioni diverse con lo stesso entusiasmo di sempre”.

Il produttore Max Longhi commenta: “Sono molto contento della tracklist di questa nuova raccolta, perché contiene il mio brano preferito, Diabolik, al quale sono molto affezionato.”

L’anteprima e il firmacopie a Lucca Comics & Games 2026

A Lucca Comics & Games 2026, da mercoledì 28 ottobre a domenica 1° novembre, la raccolta sarà in anteprima e in esclusiva al Sony Music Store presente in fiera, nello storico negozio di dischi lucchese Sky Stone and Songs, in Via Vittorio Veneto 7.

Chi acquista il disco allo store può accedere al firmacopie con Giorgio Vanni e Max Longhi, che incontreranno i fan sabato 31 ottobre dalle 11:00 al Palazzo delle Dediche (ex Caffetteria Palazzo Ducale, 1 Cortile Carrara).

La tracklist di Generazione Vanni

La raccolta esce in CD e in vinile con due selezioni di brani pensate per ciascun supporto. Il CD ha venti brani, dal singolo omonimo a Dragon Ball Saga.

# Titolo 1 Generazione Vanni 2 Dragon Ball 3 Let’s And Go 4 Gundam Wing 5 Diabolik 6 Pokemon Go 7 Tutti all’arrembaggio! 8 Onda energetica 9 Gormiti The Legend Is Back 10 Digimon 11 Yu Gi Oh Duel Runner 12 Il guardiano dei sogni – Daniel Tek & Max Longhi Mix 13 I Cavalieri Dello Zodiaco 14 Dragon Ball Super Kame Hameha 15 Rescue Heros Squadra Soccorso 16 Zoids 17 Spider-Man 18 Bayblade Vforce 19 Mega Babies 20 Dragon Ball Saga

Il vinile ha dodici brani, sei per lato, con Generazione Vanni in apertura del lato A e Dragon Ball al quinto posto del lato B.