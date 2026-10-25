Venerdì 30 ottobre esce VISCERA, il nuovo album di DADA’, in digitale e in vinile. Il vinile è in pre-order sul sito dell’artista, con le spedizioni dal 16 novembre, e il disco è anticipato da MELA WELA, il singolo uscito il 23 ottobre.

DADA’ e VISCERA: il disco dopo CORE IN FABULA

MELA WELA racchiude i temi dell’album: sofferenza, relazioni tossiche, riscatto e riscoperta della propria forza interiore. È il nome di una maga gitana che legge la mano all’artista e le ricorda l’importanza di reagire in modo attivo di fronte ai soprusi.

Dopo CORE IN FABULA del 2025, diventato nel 2026 anche libro illustrato e audiolibro con Il Fabulario, DADA’ arriva a VISCERA, dove l’immaginario fiabesco lascia spazio a una dimensione più cupa e solitaria. La cantautrice affronta le proprie esperienze e le verità più difficili da accettare.

Nel disegno di copertina di El Nigro la cantautrice è raffigurata come una pecora nera che affonda le mani nelle proprie viscere, per trasformare il dolore e la rabbia in una spinta verso l’autoaffermazione. Gli otto brani, prodotti da DADA’ con i Retrohandz e Fato W, hanno sonorità ritmiche e ipnotiche.

DADA’ porta VISCERA a teatro con Le fiabe di donna Ruvia

Le canzoni dell’album faranno da colonna sonora a Le fiabe di donna Ruvia, un’opera teatro-musicale in scena sabato 14 novembre alle 21:00 e domenica 15 novembre alle 18:00 al Teatro Trianon Viviani di Napoli. I biglietti delle due serate sono in vendita.

Lo spettacolo è scritto, musicato e diretto interamente da DADA’ e unisce brani inediti, attori e musicisti sul palco. Al centro ci sono l’autoaffermazione, la maternità e la ribellione verso gli schemi sociali e di genere.

Chi è DADA’

Gaia Eleonora Cipollaro, in arte DADA’, è nata a Napoli nel 1995. Nel 2022 ha partecipato a X Factor nella squadra di Fedez: alle Audizioni ha convinto i giudici con l’inedito Cavala, ai Bootcamp si è esibita con un mash-up fra Bang Bang (My Baby Shot Me Down) e O Sarracino di Renato Carosone.

Alle Last Call DADA’ ha fuso Funiculì, Funiculà con Mas que nada di Jorge Ben ed è arrivata ai Live. Al terzo live è stata eliminata nello scontro con Joelle.

Nel 2023 DADA’ ha pubblicato l’EP Mammarella e ha ottenuto il Premio Carosone e il Premio San Gennaro World. A maggio 2025 è uscito il primo album CORE IN FABULA, e in estate DADA’ ha aperto i concerti italiani dei Massive Attack.