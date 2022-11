X factor Live 3a puntata, le nostre pagelle. Due eliminazioni dolorose e tutti contro... Fedez

X Factor Live terza puntata, doppia eliminazione ad Hell Factor, puntata infernale nel vero senso della parola. I giudici non risparmiano nessuna critica tra battute e risposte piccate. C’è da dire che non sono commenti fuori luogo anzi molto spesso cercano di essere costruttivi e soprattutto molto spesso smontano le strategie. La Michielin molto spesso non riesce a mediare…

Ecco un brevissimo resoconto dal Teatro Re-Power di Milano.

In apertura Sangiovanni con il suo inedito Fluo.

Doppia eliminazione macchinosa in cui i quattro meno votati si scontrano prima in un televoto in cui il meno votato è eliminato, poi i due meno votati del televoto si confrontano con i giudici. Insomma per creare tensione se le inventano tutte…

Prima manches Disco Club Paradiso, Dadà, gli Omini, Lucrezia, Joėlle.

Joelle e Dadà vanno allo scontro finale.

Yungblud presenta il suo ultimo singolo Tissues, tratto dal nuovo album dal titolo omonimo Yungblud che ha debuttato alla prima posizione nella classifica in UK, Australia, Irlanda e in Nuova Zelanda.

Si riprende la gara con la seconda manches Linda, Tropea, Matteo Orsi, Beatrice Quinta, Santi Francesi

Joelle, Dadà, Matteo Orsi, Tropea

Il primo verdetto manda fuori Dadà.

Secondo verdetto fuori Matteo Orsi.

