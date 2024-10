Giorgio Vanni è “Uno di noi”: fuori la raccolta delle hit più amate del re delle sigle dei cartoni animati

Fuori da venerdì 1° novembre per Sony Music Italy “Uno di noi“, la raccolta delle hit più amate di Giorgio Vanni, disponibile in formato CD e vinile Neon Yellow, e nelle versioni autografate CD e Doppio Vinile Colorato Blu, in esclusiva sullo Store Sony Music.

17 brani che negli ultimi 30 anni hanno accompagnato intere generazioni nella loro crescita, sigle di cartoni animati e anime iconici come One Piece, Dragon Ball e i Pokémon… insieme al brano inedito “Uno di noi“, che dà il titolo al progetto.

Proprio nei prossimi giorni Giorgio Vanni sarà ospite al Lucca Comics & Games 2024, dove sarà possibile acquistare anche una Limited Edition della raccolta, realizzata appositamente per l’evento, nelle versioni CD e doppio vinile (45rpm) colorato splatter e con all’interno anche due speciali card numerate disegnate da Giulio Mosca.

Acquistando “Uno di noi Lucca Edition” sarà inoltre possibile accedere al firmacopie con Giorgio Vanni che si terrà venerdì 1° novembre, dalle 12:00 alle 15:00 al Palazzo delle Dediche. Alle 21 il cantante salirà invece sul palco insieme a Max Longhi e ai Figli di Goku per un imperdibile concerto che accompagnerà il pubblico in un viaggio emozionante nella loro infanzia.

Il titolo che dà il nome alla raccolta e all’inedito è la celebrazione del rapporto tra Giorgio Vanni e i suoi fan, che lui considera un’unica, grande famiglia, cresciuta insieme a lui e ai suoi numerosi successi.

“Questa canzone è un messaggio rivolto non solo agli appassionati, ma a chiunque sia stato bambino. La vera ricchezza risiede nel ritrovarsi adulti con ancora nel cuore l’entusiasmo di un bambino: la creatività, la fantasia e le passioni nate da piccoli e mai abbandonate, perché in fondo tutti noi siamo la nostra infanzia, ma con la costante voglia di vivere qui e adesso e, soprattutto, insieme ad altre persone che, come noi, conservano la loro parte bambinesca senza nessuna vergogna e ci ricordano che non siamo soli.”, racconta l’autore.

giorgio vanni – uno di noi: la tracklist

Di seguito la tracklist di “Uno di noi“: