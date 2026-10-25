Battista ha pubblicato in autoproduzione venerdì 23 ottobre 2026 ‘O cavallo ‘e ritorno, secondo singolo dopo l’esordio virale di settembre. Testo e significato del brano partono dal cavallo di ritorno, il furto seguito dalla richiesta di soldi per restituire il maltolto, e lo allargano al Sud dopo l’Unità d’Italia e al colonialismo in Africa.

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Chi è Battista: Andrea Parisi, da Castel Volturno ai complimenti di Marracash

Dietro Battista c’è Andrea Parisi, classe 1999, di Castel Volturno, nel Casertano. Il rapper ha esordito il 25 settembre con Battista, un brano in dialetto senza ritornello, costruito solo su zampogne e ciaramelle campionate.

Nel pezzo d’esordio Battista racconta la diagnosi data ai suoi genitori alla tredicesima settimana di gravidanza, con il medico che prospetta la sindrome di Down e consiglia l’aborto. La coppia sceglie di andare avanti e il bambino nasce sano.

In pochi giorni il brano ha raccolto i complimenti di Marracash, Geolier, Gemitaiz e Frankie hi-nrg mc. Roberto Saviano ha dedicato al rapper un post su Instagram che comincia così: “È nato un poeta hip hop”.

Si dice che Battista sia un industry plant, l’artista lanciato da una struttura che resta nell’ombra, e la velocità di quegli attestati ha alimentato la voce. Sulla carta Battista è indipendente, con il ℗ dei due singoli intestato a lui e nessuna etichetta. E anche fosse, davanti a un progetto di questa qualità non cambierebbe nulla.

Dietro il progetto lavora il fratello Matteo Parisi, che produce i brani, collabora con La Niña e nel 2020 aveva fondato con Andrea il duo Laxxard. Il video di Battista, girato nella Chiesa Cristiana Evangelica Emmanuele di Castel Volturno, porta la firma di Alfredo Maddaluno, direttore creativo di La Niña.

Il significato di ‘O cavallo ‘e ritorno di Battista

Il cavallo di ritorno del titolo è il furto di un’auto restituita a pagamento, e Battista lo spiega in prima persona: “Me piglio ‘a machina toja e, si ‘a vuò areto, m’hê ‘a pavà ‘o cunto”. Chi lo subisce è “Curnuto e mazziato”, ma il rapper avverte che non parla solo di macchine.

Nella prima strofa il primo furto è l’Unità d’Italia, “nu secolo e mmiezo fa”: il Regno delle Due Sicilie è descritto in “ricchezza e prosperità”, l’oro viene portato via e il Sud è chiamato a saldare i conti del Nord, perché “Torino aveva un debito ca ‘o Sud avette ‘a pavà”.

Il rapper porta lo stesso schema all’oggi: i brand di Milano che scendono a Napoli, i video girati alla Sanità da chi ama “‘a fantasia ‘e stà ‘int’â povertà”, i fischi alle canzoni napoletane all’Ariston. Chi sale al Nord per lavoro viene trattato da straniero, e la strofa si chiude su “E ce fotteno ddoje vote”.

Nella seconda strofa Battista sposta il furto a “tre o quatto secole fa” e cambia il soggetto, che diventa un noi: “ce spartettemo l’Africa”, con la scusa di civilizzarla. Poi torna a Castel Volturno, ai “duje ghanese” che ha sentito parlare in pullman e alla Domiziana dei “traffiche umane”.

La seconda strofa finisce su “‘O futtimmo pe ddoje vote”: il noi che nella prima subiva il cavallo di ritorno ora lo fa subire a chi arriva via mare.

Il brano si chiude con una preghiera in italiano che invoca il sangue di Gesù su Villaggio Coppola e Castel Volturno. Nelle Pagelle Nuovi Singoli del 23 ottobre ‘O cavallo ‘e ritorno ha preso 8 ed è una delle due Golden Song della settimana.

Credits del brano ▸ Artista · Battista

· Battista ▸ Titolo · ‘O cavallo ‘e ritorno

· ‘O cavallo ‘e ritorno ▸ Autori · Andrea Parisi (Battista), Matteo Parisi

· Andrea Parisi (Battista), Matteo Parisi ▸ Produttore · Matteo Parisi, produzione aggiuntiva e mix di Alfredo Maddaluno

Testo di ‘O cavallo ‘e ritorno di Battista

Curnuto e mazziato, fra’, i’ m’arricordo

Colpisceno forte dint’a ll’orgoglio

T”o metteno ‘nculo pe ddoje vote

‘O chiammammo ‘o cavallo ‘e ritorno

S”o ppigliano quanno tiene bisogno

T”o lasciano quanno tiene vergogna

T”o metteno ‘nculo pe ddoje vote

‘O chiammammo ‘o cavallo ‘e ritorno

Accussí funziona: spietato, semplice e furbo

Me piglio ‘a machina toja e, si ‘a vuò areto, m’hê ‘a pavà ‘o cunto

Comme te siente? Te chiamma chi t’ha futtuto

“Nun te l’ammo ritruvata, fra’, te l’amma rivennuta”

Tutta esperienza, nun è na scienza, è sopravvivenza

E, si overo pienze ca parlo ‘e machine, nn’hê capito niente

Si sî d”o Sud, ‘o ssaje a forza comme se fa

Si pienze ca nn’l’hê maje subìto, fra’, ancora te n’hê ‘a addunà, ah

‘O primmo furto nu secolo e mmiezo fa

Quanno l’Italia era divisa pe mmiezo da doje metà:

Abbascio ‘e Doje Sicilie, ricchezza e prosperità

‘Coppa ‘o Regno ‘e Sardegna che ce ‘mpunetteno l’unità

Pe s’arrubbà chello che solo ‘sta terra ‘e puteva dà

E mo chi è nato ccà ê vvote fa ‘e ‘mbruoglie pe nn’affugà

Futtetteno tutto ll’oro che steva dint’ô caveau

Torino aveva un debito ca ‘o Sud avette ‘a pavà

Ma vatteno ‘sti zuoccole, mo ccà nuje simmo zoccole pe chilli llà

Mo c’amm”a fà ‘e bucchine pe ce emancipà

L’industria po ‘e spustajeno ô Nord e nuje ch”e ttasse ‘ncuollo

Senza sorde, senza cchiù forze pe nn’ce fà cunquistà

È n’attualità, vonno vedé ‘sta ggente ca nun pò magnà

Pe vanità mo ‘e brand ‘e Milano veneno ‘e pparte ‘e ccà

A chisti ccà ce piace ‘a fantasia ‘e stà ‘int’â povertà

Pe chesto fanno editoriale e video dint’â Sanità

C’accusano che simmo ladre ‘e giurnaliste

Cantano ‘e napulitane a ll’Ariston, ‘sti viecchie fanno ‘e fischie

Ce danno tutt”o mmale, a nuje nun ce pare strano

A ogne muorto veco ‘sti leghiste ‘nfame ca s”o ffanno ‘mmano

So’ passate cientocinquanta anne, ma nn’è storia antica

I’ nn’so cchiù tipo ‘e credere a ‘sta favola ca simmo unite

Gente obbligata ca emigra pe na fatica

Da ‘e stesse ca c’arrubbajeno e ce chiammano parassite

Ce trattano ‘a straniere po quanno saglimmo ô Nord

E ce fotteno ddoje vote: chesto è ‘o cavallo ‘e ritorno

Curnuto e mazziato, fra’, i’ m’arricordo

Colpisceno forte dint’a ll’orgoglio

T”o metteno ‘nculo pe ddoje vote

‘O chiammammo ‘o cavallo ‘e ritorno

S”o ppigliano quanno tiene bisogno

T”o lasciano quanno tiene vergogna

T”o metteno ‘nculo pe ddoje vote

‘O chiammammo ‘o cavallo ‘e ritorno

Uè, uè, guagliò!

Sono Roberto

Grande cuore di napoletano

Ho capito, capiscia

L’acqua è poca e ‘a papera nun galleggia

Accussí funziona illustrato punto pe punto:

Tutt”e cchiù granne ricchezze accumminciano cu nu furto

Capisce meglio si cagne ‘sta prospettiva

Na storia songo i’ ca moro, ‘int’a n’ata chillo ca accide

I’ nun parlo ‘e tendenze e nun parlo a comme me sceto

A Castel Volturno, fra’, scengo e po scrivo ‘e chello ca veco:

Tutte quante arrobbano e ‘o negano uno cu n’ato

E, si ancora nn’ate capito, assettateve ca v”o spiego

‘O primmo furto tre o quatto secole fa

Quanno in Europa pe l’industria ‘e risorse nun abbastavano

‘O juoco è sempe ‘o stesso: selvagge c’amm”a sfruttà

C”a scusa d”e civilizzà ce spartettemo l’Africa

E ‘int’â natura l’arma cchiù forte, ‘o frate, è ‘a paura

Uommene mature annude se sposano ch”e criature

Ce costruimmo ‘e nazione c”a piaga d”a schiavitù

Predicammo lloro Gesù ma c”o spirito ‘e Belzebù

Cchiù forte, cchiù chiano, cchiù sorde, cchiù ppane

Cchiù muorte, cchiù famme, cchiù rotte, cchiù schiave, cchiù fotte, cchiù vale

‘Sta ggente mo va pe mmare turnanno ‘a chi l’ha sfruttata

Ajere ‘int’ô pullman duje ghanese ‘e chesto parlavano

E comme ‘e bianche ‘mponeno ‘a pella chiara a standard

‘O fatto nn’è formale, eppure p”e strade stammo a l’apartheid

E lloro ‘o ssapeno, e trattano meglio ‘e viecchie taliane

Si ‘sti guagliune africane ccà se spacciano pe mericane

E mentre mo ‘a Domiziana vede ‘e traffiche umane

È generale l’odio d”a ggente ca primma l’ha chiavato

Ma ‘a schiavitù nn’tene pate, ccà ‘o fatto è chisto:

‘O cavallo ‘e ritorno pò essere ‘e Troia p”e terroriste

Abisso chiamma abisso e po ‘e chesto chi pava ‘o costo?

Dammo a ll’ate chello ca nun vulessemo fosse ‘o nuosto

‘A rota ggira, nun ce sta poesia pe cuntà ‘sti tuorte

‘O futtimmo pe ddoje vote: chesto è ‘o cavallo ‘e ritorno

Fai sentire il tuo amore perché non comprendiamo quell’opera che tu hai fatto meravigliosa, quel sangue che hai sparso. Possa cadere sul Villaggio Coppola, possa cadere su Castel Volturno, sangue di Gesù bagna queste terre. Grazie. Grazie. Chi vuol dire grazie a Gesù, chi vuol ringraziare il Signore? Chi vuol ringraziare Gesù questa mattina?

Va tremmanno

This is Castel Volturno

Fratemo

You hear me now?

Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.

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Foto di Alfredo Maddaluno