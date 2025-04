VillaBanks: biografia, discografia, collaborazioni e canzoni famose

VillaBanks, nome d’arte di Vieri Igor Traxler, è un artista classe 2000 nato a Ravenna e cresciuto tra Francia, Svizzera, Firenze, Milano e anche New York. In questa scheda artista ripercorriamo la biografia di VillaBanks, la sua discografia, le collaborazioni e le sue canzoni più famose.

Chi è VillaBanks? Biografia dell’artista

Per approfondire la biografia di VillaBanks e la sua evoluzione artistica, ecco tutte le tappe della sua carriera.

Dopo un passato da sassofonista, VillaBanks si avvicina alla musica rap a 15 anni e pubblica i primi tre mixtape insieme a Linch.

A 18 anni arriva il primo singolo 9 mesi e, poco dopo, l’esordio ufficiale con Non lo so, album che contiene la hit Candy (platino). Tra il 2020 e il 2021 pubblica i progetti Quanto manca, El puto mundo e Filtri, fino al doppio disco Filtri + Nudo (platino).

Con uno stile provocatorio e multilingue (italiano, inglese, spagnolo e francese), VillaBanks continua a rinnovarsi. Nel 2023 pubblica VillaBanks e partecipa a numerosi feat. Dal 2024 affianca la sua musica all’impegno sociale con l’uscita del libro La filosofia di VillaBanks e pubblica il seguito del disco che lo ha lanciato: Quanto manca 2.

Negli anni VillaBanks ha ampliato il suo percorso anche fuori dalla musica. A febbraio 2024 ha pubblicato il libro “La filosofia di VillaBanks”, un saggio personale in cui affronta temi come la libertà, l’amore, l’uso dei social, la solitudine e la responsabilità, condividendo riflessioni nate dalla sua esperienza di vita e di artista.

Il libro si inserisce in un progetto più ampio in cui il rapper, noto per il suo stile provocatorio e anticonvenzionale, si rivolge soprattutto ai giovani, con l’obiettivo di stimolare un confronto generazionale sui temi dell’identità e delle relazioni.

Nome d’arte

VillaBanks è il nome scelto da Vieri Igor Traxler come alter ego artistico. Il suo pseudo ha iniziato a prendere forma a Firenze quando, lui aveva solo 10 anni ma già rappava, in giro lo chiamavano “Vieri” e l’unico rapper che conoscevano in città all’epoca era Emis Killa“. Pertanto unendo il suo vecchio nome d’arte e il nome di Killa veniva Vieri Killa che voleva essere quasi denigratoria come cosa. Da lì la scelta di unire le parole in “Villa” .

Discografia di VillaBanks

Collaborazioni

Capo Plaza – Pasticche

– Pasticche Guè, Tony Effe – Il Doc 2

– Il Doc 2 Ernia, Emis Killa, Niky Savage – Il Doc 4

– Il Doc 4 Shiva, RVFV – Caramelo

– Caramelo Angelina Mango – Another World

– Another World Elettra Lamborghini – Teta

– Teta Slings, Randon – Carioca

– Carioca Le-One, Christian Liguori – Caribe 2

VillaBanks canzoni famose

Caribe

Chupa Chupa

Spingere

Papaya

Il Doc 3

Ultimo aggiornamento: aprile 2025. Segnalazioni: redazione@allmusicitalia.it