VillaBanks torna con “Spingere Sempre”, un EP senza filtri e senza misure

Dopo aver collaborato con artisti del calibro di Rosa Chemical, AVA, Mikush, Boro, Angelina Mango e Mida, VillaBanks torna con nuova musica e presenta “Spingere Sempre“, un EP contenente 8 brani per ballare e spingere, come solo lui sa fare.

Diretto, senza filtri e senza misure, il disco vede il ritorno delle sonorità urban e delle barre sferzanti alle quali il rapper – tra gli artisti più in hype del momento – ci ha abituati. Ma non è tutto! Per questo nuovo viaggio musicale VillaBanks può infatti contare sulla presenza di alcuni amici e colleghi: da Bello Figo a Elmatadormc7, passando per Deno e Boro.

Ad anticiparne l’uscita “Il DOC 4” feat. Ernia, Emis Killa e Niky Savage e “Gianduia“, singolo prodotto da AVA e Finesse, pubblicato lo scorso 24 maggio. “Spingere Sempre” arriva, inoltre, dopo la pubblicazione del libro “La Filosofia di VillaBanks“, in cui l’artista affronta in modo gentile ma profondo gli argomenti più disparati: dalla responsabilità alla libertà, dall’amore verso gli altri a quello per se stessi, dai social newtwork alla solitudine.

VillaBanks, “Spingere Sempre”: la tracklist