VillaBanks annuncia l’uscita del suo nuovo e attesissimo album di inediti

Anticipato dalle hit estive “Giochi“, “Caramelo” feat RVFV e SHIVA e “Papaya“, “VILLABANKS” (SideOut / distribuito da Virgin Records Italia) è il nuovo e attesissimo album di VillaBanks.

In uscita venerdì 27 ottobre, l’album sarà un vero e proprio viaggio, che andrà oltre le luci del palco, i record e la fama, per portarci a scoprire Vieri come mai prima d’ora in tutte le sue sfaccettature.

VillaBanks, in arrivo l’omonimo album

“VILLABANKS” arriva in un periodo particolarmente pieno di soddisfazioni per l’artista, che – una release dopo l’altra – ha scalato le classifiche, collezionando milioni di streams.

Ed ecco che – solo su Spotify, dove il brano più apprezzato è senza alcun dubbio “Tête” di AVA feat Medy e VillaBanks (doppio disco di platino) con più di 58 milioni di stream – il rapper conta oltre 2 milioni 675 mila ascoltatori unici mensili.

Tra i brani più ascoltati anche “Caribe” (disco di platino) con 54.271.634 stream, “Pasticche” feat Capo Plaza (disco di platino) con poco più di 47 milioni 730 mila stream e “Rompo” feat Boro (disco di platino) con quasi 43 milioni 750 mila stream.

Per quanto riguarda le certificazioni, invece, VillaBanks vanta ad oggi – martedì 19 settembre – 8 dischi di platino e 6 dischi d’oro.