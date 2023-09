Indossare le manette è un esempio di libertà estrema… parola di Beatrice Quinta e Villabanks

Beatrice Quinta Manette testo e significato del singolo che vede l’istrionica cantautrice, seconda classificata nell’ultima edizione di X Factor, duettare con Villabanks.

L’esplosiva artista è reduce da un’estate che l’ha vista presentare la propria musica nello “Showcase Summer Tour” ora Beatrice Visconti, questo il vero nome della cantautrice siciliana, è pronta a portare avanti il discorso musicale iniziato con “Se$$o” e proseguito con “Attrazione fatale”.

Esce infatti venerdì 15 settembre per Sony Music Italy “Manette” feat. Villabanks.

Beatrice quinta manette significato del brano

​In questa canzone Beatrice sceglie di collaborare con VillaBanks e utilizzare la sua capacità di spaziare tra generi e linguaggi diversi, per rafforzare il messaggio del nuovo singolo.

“Manette” è un brano che trasuda sensualità e racconta l’irrefrenabile voglia di stare insieme al proprio partner, lasciandosi andare alla passione e a quel magnetismo che attrae due poli anche quando tentano di allontanarsi.

Beatrice Quinta racconta così questa canzone:

“Il pezzo racconta l’inizio di un amore e di come a volte la mancanza di fiducia domini le sorti di una relazione. Per fidarci spesso abbiamo bisogno di una plateale dimostrazione di amore.

In un gioco di ruolo, inoltre, la canzone scardina l’idea secondo cui chi vuole le manette è la parte dominata, raccontando piuttosto quanto la volontà di volerle indossare sia un esempio di libertà estrema“.

Beatrice quinta manette testo e audio

Hai troppa gente accanto a te

io penso a te sopra di me

e non so più se odiarti o cercarti

disinnescarmi o scoppiare

forse mi piace litigare

solo per poi rifare pace

e voltarmi stordita

come se la vita non fosse mia

Tu vuoi qualcuno che un po’ ti capisce

io sono stanca di svegliarmi triste

e siamo due pazzi non possiamo

smettere di allontanarci e legarci ancora

Voglio le tue manette

sette giorni su sette

un’ora sola mi basta per farmi una pausa

fortunatamente

Voglio le tue manette

per non scappare sempre

dammi una settimana

cantan come l’Havana

solo io e te

Sei così bella