Torna Beatrice Quinta e ci regala un brano per sentirci invincibili... "Attrazione fatale"

Beatrice Quinta Attrazione fatale testo e significato del nuovo attesissimo singolo della seconda classificata all’ultima edizione di X Factor.

Conclusi gli appuntamenti live con il CLUB SHOWCASE TOUR 2023, tre show che l’hanno vista esibirsi nella sua Palermo, a Milano e Roma, ora per Beatrice parte un nuovo entusiasmante capitolo della sua storia musicale.

Beatrice Quinta Attrazione fatale significato del brano

Dopo il successo di Se$$o, inedito lanciato a X Factor che ha superato 3 milioni e mezzo di streaming, venerdì 14 aprile esce in radio e in digitale per Sony Music Italy, Attrazione fatale. Il brano uscirà in radio e in digitale ed è già disponibile in presave.

In questo nuovo singolo Beatrice Quinta racconta le sensazioni che ci rimangono addosso dopo un’importante parentesi di vita. La cantautrice vuole manifestare la forza che si scopre di avere quando si inizia a credere in se stess*, perché, nonostante sia bello condividere la vita con qualcuno, bisogna riuscire a stare bene da soli per poter realmente dire di essere felici.

Attrazione fatale è un brano che la cantautrice stessa descrive come un modo per sentirsi invincibili in mezzo alla folla o per urlare a squarciagola nella propria cameretta.

Beatrice quinta attrazione fatale testo e audio

In arrivo venerdì 14 aprile