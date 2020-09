Il 30 settembre si avvicina. Quello sarà il giorno della pubblicazione del nuovo album di Villabanks El Puto Mundo (Virgin Records – Universal Music Italia), già disponibile per il presave e il preorder.

Il nuovo progetto discografico del rapper è stato preceduto anche dall’uscita del provocatorio video di Kardashian, che sulla piattaforma Pornhub ha totalizzato oltre 700’000 visualizzazioni (ne abbiamo parlato Qui).

El Punto Mundo, 11 tracce, include anche due speciali collaborazioni con Capo Plaza e Rosa Chemical.

I brani possono essere considerati come il frutto della fusione tra sonorità diverse provenienti dal mondo e dai luoghi in cui Villabanks ha vissuto durante l’adolescenza, dall’Italia a New York, da Parigi a Palma de Maiorca. Produzioni latineggianti e beat più cupi e crudi, che sanno raccontare con coerenza i lati più spensierati e divertenti della sua vita.

Una continua contaminazione che si esplicita anche con i testi scritti e rappati in italiano, inglese, francese e spagnolo.

Con El Puto Mundo Villabanks dimostra ancora una volta che il rap non nasce solo da stereotipi, ma ha un’anima. Un percorso di ricerca in cui il poliedrico artista ventenne mette in risalto i punti di forza di un genere musicale in cui c’è ancora possibilità di essere liberi di sperimentare.

VILLABANKS EL PUTO MUNDO – TRACKLIST

1. Vasca di squali

2. Cocktail

3. Pasticche feat. Capo Plaza

4. Summer Drip

5. Plastica

6. Interludio – Come ti ho persa

7. Zero Amour

8. Succo di bimbi feat. Rosa Chemical

9. Todo

10. El puto mundo

11. Outro