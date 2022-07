Villabanks promette qualcosa di più di un semplice album con “Sex Festival”, il nuovo disco

VillaBanks nuovo album in arrivo a settembre.

Il rapper più irriverente della scena italiana si è da sempre fatto portabandiera della sensibilizzazione sulla sfera sessuale vista, secondo il suo punto di vista, come una sorta di divertissement per ragazzi e non solo. Non a caso ha spesso pubblicato video che lascio poco a intendere all’immaginazione tentando, a suo dire, di trasformare il sesso in una tematica sociale.

Uno percorso che troverà la sua vera esplosione nel prossimo album, Sex Festival.

VillaBanks, 21 anni, vive attualmente a Milano. Il suo primo singolo è del 2018, 9 mesi, ed è con quel brano che riesce a farsi notare in maniera “organica” dal pubblico, senza alcun tipo di promozione. Seguono una serie di brani sensuali, passionali e carnali, in cui si passa dall’italiano all’inglese arrivando allo spagnolo per finire nel francese.

A settembre 2019 pubblica il suo primo album, Non lo so, un progetto prodotto da Linch che contiene il brano certificato con il disco di platino, Candy.

L’anno successivo, nel 2022, due nuovi dischi: Quanto manca ed El Puto mundo in cui collabora con Capo Plaza e Rosa Chemical.

Gli ultimi progetti discografici sono FILTRI + NUDO, disco certificato disco d’oro, e l’EP La filosofia, uscite che lo hanno reso una solida realtà del mercato musicale con più di 1,5 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, 100 milioni di stream totali solo con l’ultimo album, oltre 92 milioni di visualizzazioni su YouTube e più di 660.000 follower su Instagram.

Villabanks nuovo album – Sex festival

L’artista adesso è pronto ad andare ancora oltre e annuncia l’uscita del suo nuovo progetto discografico in arrivo venerdì 2 settembre. Sex Festival viene descritto come molto più di un album, qualcosa di unico e speciale che uscirà per SideOut con distribuzione Virgin Records Italia.

L’obiettivo di questo disco? La volontà di rappresentare più forme di libertà, l’amore per la vita e i valori fondamentali che ognuno di noi riconosce come tali, cercando di educare soprattutto i ragazzi più giovani alla sessualità e all’affettività.

Sex Festival è anticipato dal singolo Sole Di Fine Estate.