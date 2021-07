VillaBanks pubblica il nuovo album liberatorio “Filtri + Nudo”

Filtri + Nudo è il nuovo album di VillaBanks; ed è il punto di arrivo del percorso musicale che l’artista ha iniziato con il mixtape Filtri, pubblicato in primavera. L’uscita è prevista per il 23 luglio 2021 in versione fisica e digitale. Il disco è però già disponibile in pre-save e pre-order.

Filtri + Nudo (Virgin Records/Universal Music Italia) esce nelle versioni fisiche standard di doppio CD e doppio vinile. L’album esce anche nella versione autografata (disponibile in esclusiva Amazon) e nel formato speciale doppio CD autografato + cappellino “Pussykiller”, nato dalla collaborazione tra VillaBanks e Cop Killer (acquistabile in esclusiva sullo store Universal Music).

I due dischi che compongono l’album, sono legati dal filo conduttore delle tematiche di irriverenza, sensualità e internazionalità. Si tratta di due pezzi dello stesso puzzle, ma al tempo stesso due lavori profondamente diversi che si arricchiscono e si completano a vicenda. Filtri + Nudo è il risultato di un percorso di liberazione che è passato attraverso il precedente disco Filtri. VillaBanks si è spogliato dai preconcetti, ha superato le barriere e ora si sente finalmente libero.

L’artista afferma: “Mi sono reso conto che vivevo attraverso dei filtri e che dovevo necessariamente rimuoverli per avere una visione chiara della mia vita. ‘Filtri’ è nato proprio dalla consapevolezza, dalla realizzazione dell’esistenza di questi limiti. Con ‘Filtri + Nudo’ adesso finalmente posso liberarmene“.

VillaBanks si svela nel disco Nudo

A Filtri, caratterizzato dalla presenza di collaborazioni in tutte le tracce dell’album (tranne che in Marcel), si affianca adesso Nudo. Si tratta di un lavoro diverso e introspettivo, nel quale c’è solo una collaborazione con Lil Kvneki. Nel disco, VillaBanks è il protagonista indiscusso e si mostra senza veli in tutta la sua intimità.

Ecco la tracklist completa dei brani che compongono Filtri + Nudo:

CD 1

Jackpot [prod. Linch]

Felina [prod. Linch / Reizon]

Mandarine [prod. Linch]

HD [prod. The Beginning]

De Veldà [prod. Andre Camilo]

Muchas Gracias [prod. Joe Mike]

Albicocca [prod. Winniedeputa/Linch]

Dirty Sì [prod. The Beginning]

Fumo [prod. Joe Mike]

Sensazioni Momentanee (feat Lil Kvneki) [prod. Linch / Reizon] *

Bebote [prod. Joe Mike]

Egoista [prod. DST]

CD 2

Il Doc (feat Papa V) [prod. Reizon / Lincho]

Key Largo – PAPI RMX [prod. Amine]

Marcel [prod. Amine]

Porno (feat Lil Kvneki, Il Genio) [prod. winniedeputa / Lincho]

Mania del controllo (feat Hache-P) [prod. Dst / unphazzed / Lincho]

Cresima (feat Taxi B) [prod. Greg Willen]

Amore Toxic (feat Random) [prod. Fri2 / Lincho]

Rompo (feat Boro Boro) [prod. Andre Camilo]

Story (feat Ketama126) [prod. Reizon/Linch]

Elilluminari – Perros [prod. Tunin slow]

Vivere (feat Franchino) [prod. Mattia Trani]

I due dischi sono stati mixati e masterizzati da Tommaso Colliva.

Ad oggi, VillaBanks è riuscito a conquistare 1 milione di ascoltatori mensili su Spotify e circa 240.000 followers su Instagram. Per conoscerlo meglio, potete visitare il suo profilo Instagram.