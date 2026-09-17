di
All Music Italia
News
Condividi su:

Emma Nolde, SIAMO IN TANTI: il singolo sulla forza di cantare insieme

Il brano nasce dallo speech che Emma ha portato sul palco del Primo Maggio di Roma.

Emma Nolde durante un'esibizione dal vivo con i fiati della band
News di All Music Italia
Condividi su:

Emma Nolde annuncia il nuovo singolo SIAMO IN TANTI, in uscita venerdì 25 settembre per Carosello Records. Il brano, portato dal vivo per tutta l’estate prima di trovare pubblicazione ufficiale, racconta la forza della collettività: cantare insieme, per Emma, è l’unico modo per farsi sentire davvero.

Leggi subito il testo integrale ↓

Il significato di SIAMO IN TANTI di Emma Nolde

SIAMO IN TANTI nasce sul palco del Primo Maggio a Roma, dove Emma Nolde lo ha presentato per la prima volta accompagnandolo con uno speech che ne spiegava già il senso.

“Tanti giorni mi sento troppo piccola per cambiare le cose e in uno di quei giorni ho scritto una canzone nuova. Alla fine è più semplice di quello che pensiamo: se canto da sola senza microfono, nessuno mi sente. Ma se cantiamo insieme, anche senza amplificazioni e mezzi, è sicuro che ci sentiranno.”

Da quel palco, il brano ha accompagnato Emma per l’intero tour estivo: dalla prima partecipazione allo Sziget Festival di Budapest al duetto con Jovanotti al Jova Summer Party. Ogni volta, l’invito rivolto al pubblico è stato lo stesso: cantare insieme a lei, perché tante voci unite non si possono ignorare.

Un’idea di partecipazione che Emma ha portato anche fuori dal palco, con un’open call sui social in cui ha chiesto a rapper e cantautori di riscrivere una strofa del brano: un piccolo laboratorio collettivo che potrebbe diventare, in futuro, una vera versione alternativa della canzone.

Credits del brano

  • ▸ Artista · Emma Nolde
  • ▸ Titolo · SIAMO IN TANTI

Testo di SIAMO IN TANTI di Emma Nolde

Il testo sarà disponibile da venerdì 25 settembre, con l’uscita del brano. L’articolo verrà aggiornato con il testo integrale non appena pubblicato.

Foto di Lorenzo Stefanini

Leggi anche su Emma Nolde

All Music Italia

Leggi anche su Emma Nolde

Il cast del Concerto del Primo Maggio 2026 a Roma con Irama, Litfiba, Cocciante e gli altri artisti

Concerto Primo Maggio Roma 2026 al via: scaletta, cantanti e come seguirlo in diretta
Emma Nolde esclusa dai Big di Sanremo 2026 i Carlo Conti si pente in conferenza stampa

Sanremo 2026, Emma Nolde resta fuori: “È un pezzo fortissimo”, il rimpianto di Conti
Carlo Conti sul palco in vista dell’annuncio dei Big di Sanremo 2026 dedicato a Pippo Baudo

Sanremo 2026, l’annuncio dei Big arriva il 30 novembre: la nostra ultima lista e il peso delle major discografiche
pagelle nuovi singoli 21 novembre 2025

Pagelle nuovi singoli 21 novembre 2025: la carica femminile di Mara Sattei, Levante, Noemi e Clara
Emma Nolde Quello che deve essere sarà

"Quello Che Deve Essere Sarà": Emma Nolde molla la presa e accetta l’imprevedibile
Pagelle nuovi singoli italiani 6 giugno 2025, le recensioni ai brani italiani

Pagelle nuovi singoli 6 giugno: fortuna c'è Tananai, Baby Gang distratto dalla 'pompa'
Baustelle sul palco del El Galactico Festival 2024 all’Anfiteatro delle Cascine di Firenze durante la prima serata, 1 giugno. Live set con ospiti speciali come Emma Nolde, I Cani e Post Nebbia.

El Galactico Festival dei Baustelle: il tentativo di immaginare un altro mondo
I sei artisti di Spotify Radar 2025

Spotify Radar 2025: scopri i sei artisti emergenti scelti da Spotify Italia

Articoli più letti

Emma LIVE 2027, le date del tour 1

Emma chiude il tour a Milano e svela LIVE 2027: quattro date nei palasport
Ultimo – Tutto 2

Ultimo, Tutto nasce da una frase: "stai a piange te che hai tutto!?"
Danny Anania canta Quelli Sbagliati a X Factor 2026 3

Chi è Danny Anania, da Prato a X Factor con Quelli Sbagliati dedicata alla madre
I giudici di X Factor 2026 al bancone dello studio con la conduttrice Giorgia 4

X Factor 2026, le esibizioni e i verdetti della prima puntata delle Audizioni
Logo di X Factor 2026 su sfondo sfumato rosa, arancione e giallo 5

X Factor 2026 stasera: a che ora e dove vedere la seconda puntata
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 6

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Teo Bok con la medaglia della Recording Academy e i giudici di X Factor 2026 Jake La Furia, Irama, Francesco Gabbani e Paola Iezzi 7

Teo Bok e i giudici di X Factor: quando essere preparati diventa una colpa
Francesco De Gregori per il tour Nevergreen (Perfette sconosciute) 2027 8

Francesco De Gregori porta Nevergreen nei teatri: 18 concerti nella primavera 2027
Teo Bok, concorrente di X Factor 2026, in una foto personale al mare 9

Chi è Teo Bok, da Matteo Markus Bok al Grammy 2026 con i Los Wizzards
Fabrizio Moro sul palco durante il tour Non ho paura di niente live 2026 10

Fabrizio Moro, la scaletta di Non ho paura di niente

Cerca su A.M.I.