Emma Nolde annuncia il nuovo singolo SIAMO IN TANTI, in uscita venerdì 25 settembre per Carosello Records. Il brano, portato dal vivo per tutta l’estate prima di trovare pubblicazione ufficiale, racconta la forza della collettività: cantare insieme, per Emma, è l’unico modo per farsi sentire davvero.

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Il significato di SIAMO IN TANTI di Emma Nolde

SIAMO IN TANTI nasce sul palco del Primo Maggio a Roma, dove Emma Nolde lo ha presentato per la prima volta accompagnandolo con uno speech che ne spiegava già il senso.

“Tanti giorni mi sento troppo piccola per cambiare le cose e in uno di quei giorni ho scritto una canzone nuova. Alla fine è più semplice di quello che pensiamo: se canto da sola senza microfono, nessuno mi sente. Ma se cantiamo insieme, anche senza amplificazioni e mezzi, è sicuro che ci sentiranno.”

Da quel palco, il brano ha accompagnato Emma per l’intero tour estivo: dalla prima partecipazione allo Sziget Festival di Budapest al duetto con Jovanotti al Jova Summer Party. Ogni volta, l’invito rivolto al pubblico è stato lo stesso: cantare insieme a lei, perché tante voci unite non si possono ignorare.

Un’idea di partecipazione che Emma ha portato anche fuori dal palco, con un’open call sui social in cui ha chiesto a rapper e cantautori di riscrivere una strofa del brano: un piccolo laboratorio collettivo che potrebbe diventare, in futuro, una vera versione alternativa della canzone.

Credits del brano ▸ Artista · Emma Nolde

· Emma Nolde ▸ Titolo · SIAMO IN TANTI

Testo di SIAMO IN TANTI di Emma Nolde

Il testo sarà disponibile da venerdì 25 settembre, con l’uscita del brano. L’articolo verrà aggiornato con il testo integrale non appena pubblicato.

Foto di Lorenzo Stefanini