“Quello Che Deve Essere Sarà”: Emma Nolde molla la presa e accetta l’imprevedibile

Emma Nolde, Quello Che Deve Essere Sarà: significato del testo del nuovo singolo.

In uscita venerdì 21 novembre per Carosello Records, Quello Che Deve Essere Sarà è il nuovo singolo di Emma Nolde, che raccoglie la promessa a se stessa di saper vivere le giornate senza complicarle e con una sincerità tale da arrossire.

Il brano arriva dopo la pubblicazione – in occasione dell’anniversario dell’album NUOVOSPAZIOTEMPO – di Sirene (con Brunori Sas) – Live ed è stato annunciato sui social con un reel che richiama quanto dichiarato da Alessandro Baricco durante un’intervista:

“Una buona quantità delle tue possibilità di stare sul pianeta Terra con felicità te la giochi sulla capacità che hai di lasciare andare le cose”.

EMMA NOLDE, “QUELLO CHE DEVE ESSERE SARÀ”: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO

Quello Che Deve Essere Sarà dà voce alla riflessione lucida di chi, attraversando i propri vent’anni, si interroga su quale sia la migliore traiettoria per la propria vita, scansando l’inganno di dover fare sempre fede a quelle idee che, con il passare del tempo, abbiamo elevato ad assiomi assoluti.

D’altronde, la cosa più bella e complessa da realizzare è proprio riuscire ad accettare l’imprevedibilità di ciò che ci accade.

“Per me, e molti come me, la cosa più complicata è non complicare. Così, sono partita da un’immagine che ho letto in un libro di Chandra Livia Candiani e ho scritto una canzone in cui la batteria è dritta e le parole sono quelle che mangiamo. Insomma, ho optato per una semplicità che non mira a stupire a tutti i costi”, ha chiosato Emma Nolde, che il 25 novembre riceverà il premio come Performer of the Year ai Billboard Women In Music 2025.

Poi, ha aggiunto: “Arrivati a fine anno, iniziamo a fare le solite liste di promesse lontane. Ci promettiamo sempre cose impossibili, tipo leggere quarantasette libri in un anno, tornare a fare sport, iscriverci a qualche corso e così via. Tutte queste cose ci fanno sentire a posto con gli altri, ma non per forza nel posto dove vorremmo essere.

Questa canzone è una lettera a me stessa, dove mi sprono ad affrontare la cosa più difficile di tutte: accettare di non avere una lista di obiettivi. È strano trattarsi come aziende che fanno i resoconti di fine anno. Più andiamo avanti e più sarà importante smettere di competere con le macchine per giocare, invece, il gioco degli esseri umani. Una macchina senza un comando non funziona, noi sì. Funzioniamo anche senza tutti questi paletti. Anzi, forse stiamo persino meglio. Occorre accettare che non possiamo prevedere né controllare tutto“.

TESTO DEL BRANO

Il testo di Quello Che Deve Essere Sarà sarà disponibile a partire da venerdì 21 novembre.

Foto di copertina a cura di Lorenzo Stefanini