13 Maggio 2026
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13 Maggio 2026

Baltimora ed Emma Nolde, Maltempo racconta la fatica di lasciar andare

Il brano è il secondo estratto da In Tasca, il nuovo album di Baltimora in uscita il 29 maggio.

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Baltimora nella foto promozionale di Maltempo con Emma Nolde
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Baltimora torna con Maltempo, nuovo brano in featuring con Emma Nolde. Il singolo è il secondo estratto dall’album In Tasca, in uscita venerdì 29 maggio.

Baltimora dopo X Factor: cinque anni per arrivare a In Tasca

Dalla vittoria a X Factor a oggi, Baltimora non ha scelto la strada più rapida. Ha rallentato, ha scritto, ha cercato una direzione meno legata all’effetto immediato del talent.

In Tasca arriva dopo questo tempo di costruzione. Maltempo, con Emma Nolde, ne anticipa una parte: quella più legata alla fragilità dei rapporti e alla necessità di lasciare spazio anche alle mancanze.

Il disco lavora sull’attesa non come tempo fermo, ma come spazio in cui certe cose iniziano a prendere forma. Le scelte, le assenze, i legami che restano e quelli che bisogna lasciare andare diventano parte del racconto.

Baltimora ed Emma Nolde insieme in Maltempo

Maltempo nasce da un legame personale prima ancora che musicale. Il brano viene raccontato come il frutto di un’amicizia cresciuta nel tempo, più che come una collaborazione costruita solo per il disco.

Baltimora descrive così il brano:

“Maltempo racconta di una grande mancanza. Tante cose dovremmo lasciarle andare, in particolare dovremmo imparare a lasciar andare gli altri, soprattutto in una relazione”.

Nel pezzo entra anche la voce di Emma Nolde, che aggiunge una lettura molto personale del rapporto con Edoardo:

“Io e Edoardo siamo così: siamo due facce diverse di una stessa medaglia. Lui ha la parte che manca a me e io forse quella che manca a lui. Insieme stiamo tanto bene, davanti a un pianoforte o davanti al mare, è lo stesso”.

 

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