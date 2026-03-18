18 Marzo 2026
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18 Marzo 2026

Baltimora, “Dove Andare” segna il ritorno: cinque anni dopo X Factor riparte da capo

Dopo cinque anni lontano dai riflettori, il cantautore apre una nuova fase con un brano che nasce dal dubbio e dal tempo

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Baltimora Dove Andare nuovo singolo 2026
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BALTIMORA torna con il nuovo singolo DOVE ANDARE, disponibile dal 24 marzo per peermusic ITALY. Un ritorno che arriva dopo cinque anni lontano dai riflettori e che segna un nuovo punto di partenza nel suo percorso.

Il nuovo singolo DOVE ANDARE anticipa l’album previsto nel 2026 e nasce da un’esigenza diversa: non restare nel flusso, ma fermarsi a capire dove andare davvero.

Dopo la vittoria a X Factor nel 2021, la strada più semplice sarebbe stata continuare a spingere. Invece no. Baltimora si è fermato. Ha scritto, prodotto, lavorato senza esposizione, lasciando che la musica diventasse uno spazio più personale che pubblico.

Baltimora Dove Andare: testo e significato

DOVE ANDARE nasce da una domanda che resta aperta. Il senso di essere indietro, il confronto continuo con chi sembra già arrivato, il dubbio come condizione normale.

“Per me è sempre stato difficile scegliere. In questo confronto con chi sembra più avanti, ho capito che non sono solo. La verità è che i dubbi ci rendono veri e nessuno di noi sa davvero dove andare”.

Il nuovo singolo DOVE ANDARE, prodotto insieme a Marco Bergamini e DEMA, tiene una linea pop essenziale, dove la scrittura resta al centro e non viene coperta dalla produzione, lasciando spazio alle parole.

Non è un pezzo che cerca l’impatto immediato. Piuttosto, si muove su un equilibrio diverso: più trattenuto, più consapevole, meno legato all’idea di dimostrare qualcosa.

Per questo, più che un ritorno, DOVE ANDARE sembra un punto di partenza. Con meno rumore intorno e più direzione dentro, anche a costo di arrivare più tardi.

Dove Andare Baltimora copertina singolo

Testo di “Dove Andare”

Testo di Dove Andare scritto da BALTIMORA.

Dove sono gli altri?
Non tornano
Sai, chi sta davanti
Sa dove andare
Dove sono gli altri?
Se corrono

Io con loro non correrò
Né ora né da bambino né mai
Dagli scherzi al citofono
Fino ad essere sempre più online
Mi chiedo come fai
Ma non volevo distrarti (no, no)
Rimani concentrata
Io avrò tempo più tardi

Dove sono gli altri?
Non tornano
Sai, chi sta davanti
Sa dove andare
Dove sono gli altri?
Non tornano
Dove sono gli altri?
Non tornano più,
Chi sta davanti
Sa dove andare
Dove sono gli altri?
Non tornano

La paura di scegliere
È il mio vizio da perdere
Ce l’ho dentro, ma so che non fa bene
Quando la vita accelera
Io sono il primo a scendere
Ho tutto quello che serve
Per trovare riparo
Tra un foglio bianco e due penne starò bene
Ho tutto quello che serve
Per andare a Milano,
Ma è meglio andarci piano
Mi mancherai se è già domani

Dove sono gli altri?
Non tornano
Sai, chi sta davanti
Sa dove andare
Dove sono gli altri?
Non tornano
Dove sono gli altri?
Non tornano più,
Chi sta davanti
Sa dove andare
Dove sono gli altri?
Non tornano

Non tornano (ooh, ooh)
Non tornano (ooh, ooh)
(non tornano, non tornano)
Ooh, ooh (non tornano)
Ma è meglio andarci piano
Mi mancherai se è già domani

Dove sono gli altri?
Non tornano
Sai, chi sta davanti
Sa dove andare
Dove sono gli altri?
Non tornano

All Music Italia

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