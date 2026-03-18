Baltimora, “Dove Andare” segna il ritorno: cinque anni dopo X Factor riparte da capo

BALTIMORA torna con il nuovo singolo DOVE ANDARE, disponibile dal 24 marzo per peermusic ITALY. Un ritorno che arriva dopo cinque anni lontano dai riflettori e che segna un nuovo punto di partenza nel suo percorso.

Il nuovo singolo DOVE ANDARE anticipa l’album previsto nel 2026 e nasce da un’esigenza diversa: non restare nel flusso, ma fermarsi a capire dove andare davvero.

Dopo la vittoria a X Factor nel 2021, la strada più semplice sarebbe stata continuare a spingere. Invece no. Baltimora si è fermato. Ha scritto, prodotto, lavorato senza esposizione, lasciando che la musica diventasse uno spazio più personale che pubblico.

Baltimora Dove Andare: testo e significato

DOVE ANDARE nasce da una domanda che resta aperta. Il senso di essere indietro, il confronto continuo con chi sembra già arrivato, il dubbio come condizione normale.

“Per me è sempre stato difficile scegliere. In questo confronto con chi sembra più avanti, ho capito che non sono solo. La verità è che i dubbi ci rendono veri e nessuno di noi sa davvero dove andare”.

Il nuovo singolo DOVE ANDARE, prodotto insieme a Marco Bergamini e DEMA, tiene una linea pop essenziale, dove la scrittura resta al centro e non viene coperta dalla produzione, lasciando spazio alle parole.

Non è un pezzo che cerca l’impatto immediato. Piuttosto, si muove su un equilibrio diverso: più trattenuto, più consapevole, meno legato all’idea di dimostrare qualcosa.

Per questo, più che un ritorno, DOVE ANDARE sembra un punto di partenza. Con meno rumore intorno e più direzione dentro, anche a costo di arrivare più tardi.

Testo di “Dove Andare”

Testo di Dove Andare scritto da BALTIMORA.

Dove sono gli altri?

Non tornano

Sai, chi sta davanti

Sa dove andare

Dove sono gli altri?

Se corrono

Io con loro non correrò

Né ora né da bambino né mai

Dagli scherzi al citofono

Fino ad essere sempre più online

Mi chiedo come fai

Ma non volevo distrarti (no, no)

Rimani concentrata

Io avrò tempo più tardi

Dove sono gli altri?

Non tornano

Sai, chi sta davanti

Sa dove andare

Dove sono gli altri?

Non tornano

Dove sono gli altri?

Non tornano più,

Chi sta davanti

Sa dove andare

Dove sono gli altri?

Non tornano

La paura di scegliere

È il mio vizio da perdere

Ce l’ho dentro, ma so che non fa bene

Quando la vita accelera

Io sono il primo a scendere

Ho tutto quello che serve

Per trovare riparo

Tra un foglio bianco e due penne starò bene

Ho tutto quello che serve

Per andare a Milano,

Ma è meglio andarci piano

Mi mancherai se è già domani

Dove sono gli altri?

Non tornano

Sai, chi sta davanti

Sa dove andare

Dove sono gli altri?

Non tornano

Dove sono gli altri?

Non tornano più,

Chi sta davanti

Sa dove andare

Dove sono gli altri?

Non tornano

Non tornano (ooh, ooh)

Non tornano (ooh, ooh)

(non tornano, non tornano)

Ooh, ooh (non tornano)

Ma è meglio andarci piano

Mi mancherai se è già domani

Dove sono gli altri?

Non tornano

Sai, chi sta davanti

Sa dove andare

Dove sono gli altri?

Non tornano