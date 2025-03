buon compleanno FRANCO BATTIATO! 30 canzoni tra spiritualità e attualità

Visionario, poetico e profondamente umano, Franco Battiato – che oggi avrebbe spento 80 candeline (Buon Compleanno!) – ha spesso anticipato i tempi e con le sue canzoni ha dato vita a un vero e proprio manuale di geografia, prendendoci per mano ed accompagnandoci in un lungo viaggio.

Ed ecco che, basta chiudere per un attimo gli occhi e, in pochi secondi, sentiamo già quel “vento a trenta gradi sotto zero” mentre camminiamo lungo il fiume Neva (Prospettiva Nevski). In uno schiocco di dita ci ritroviamo poi in una fredda Berlino, più precisamente ad Alexanderplatz.

E mentre gli archi incalzano arriviamo in Tunisia, dove i Treni di Tozeur ci fanno venir “voglia di vivere a un’altra velocità“.

Dalla Tunisia ci spostiamo poi in Mesopotamia, “la valle tra i due fiumi“, dove il cantautore si interroga sul transito terrestre degli esseri umani: “Che cosa resterà di me?“.

Di Franco Battiato, di certo, resterà un “suono“, che – come ha lui stesso dichiarato in un’intervista – non è altro che “una vibrazione di quello che sono“.

Ma resta anche una tendenza a preferire gli abissi alla superficie, nonché un desiderio profondo di indagare e comprendere l’animo umano.

Insomma, se penso a Franco Battiato non posso non pensare alla sua fame di conoscenza, che lo ha portato a trasformare le sue canzoni in dei veri e propri trattati, con citazioni che spaziano dalla letteratura alle filosofie orientali.

Ma se c’è una cosa che mi ha sempre colpito del cantautore siciliano è la sua capacità di fondere, facendoli coesistere, l’alto e il basso, lo spirito e la carne, il divino e l’umano, la spiritualità e l’attualità.

Non a caso si parla spesso del misticismo di Battiato, della sua attenzione al mondo interiore, ma anche del suo impegno sociale e politico (Up Patriots To Arms, Lettera Al Governatore Della Libia, Il Re Del Mondo, Aria Di Rivoluzione, Povera Patria).

“Tra i governanti

Quanti perfetti e inutili buffoni

Questo paese devastato dal dolore

Ma non vi danno un po’ di dispiacere

Quei corpi in terra senza più calore?”

(Povera Patria, 1991)

Parole molto dure, ma ancora drammaticamente attuali, che ci mostrano un Battiato preoccupato, ma non rassegnato.

Ed ecco che in E Ti Vengo A Cercare canta:

“Questo secolo oramai alla fine

Saturo di parassiti senza dignità

Mi spinge solo ad essere migliore

Con più volontà“.

Ma, da dove possiamo iniziare? Come ha più volte dichiarato Simone Cristicchi, è forse tempo di “ritrovare un centro di gravità permanente e di riorientare il nostro sguardo, per poi cercare di dare un senso alla nostra vita” e rendere questo mondo un posto migliore.

buon compleanno FRANCO BATTIATO! 30 canzoni tra spiritualità e attualità

Povera Patria Prospettiva Nevski Alexander Platz I Treni Di Tozeur Bandiera Bianca Mesopotamia Shock In My Town Il Re Del Mondo Aria Di Rivoluzione Up Patriots To Arms Lettera Al Governatore Della Libia Sentimiento Nuevo Stranizza D’Amuri Fisiognomica La Cura Tutto l’Universo Obbedisce All’Amore La Stagione Dell’Amore La Canzone Dei Vecchi Amanti E Ti Vengo A Cercare Voglio Vederti Danzare Centro Di Gravità Permanente L’era Del Cinghiale Bianco L’Animale L’Oceano Di Silenzio Lode All’Inviolato L’ombra Della Luce Un’Altra Vita Le Sacre Sinfonie Del Tempo Gli Uccelli Torneremo Ancora

Foto di copertina a cura di Giuseppe Mazzola