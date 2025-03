Franco Battiato: fuori la nuova biografia “Sacre Sinfonie, Battiato: Tutta la storia”

Dal 12 marzo è disponibile la nuova biografia di Franco Battiato Sacre Sinfonie, Battiato: Tutta la storia di Fabio Zuffanti edita da Il Castello collana Chinaski Edizioni.

La nuova, più recente e completa biografia pubblicata finora su Franco Battiato è rilasciata nel mese e nell’anno in cui avrebbe compiuto 80 anni.

Il volume raccoglie in quasi 500 pagine la vita e le opere del cantante, dalla nascita fino agli ultimi giorni di vita nel 2021.

Zuffanti ha ricostruito la vita personale e la carriera di un artista fondamentale per la musica italiana attraverso testimonianze dirette, interviste e articoli.

Sacre Sinfonie, Battiato: Tutta la storia

La dettagliata cronistoria parte da Riposto, il piccolo paesino della Sicilia degli anni 40 in cui si percepisce il suo carattere visionario sognatore. Seguono i primi approcci con la musica, all’infortunio che gli causò il celebre naso importante (La sua carriera calcistica sembrava promettente, ma un impatto con il palo della porta cambiò tutto). L’arrivo a Milano nel 1964 per cercare fortuna, tra impieghi occasionali e nuove conoscenze musicali.

La sua prima incisione arrivò grazie a un lavoretto da fattorino e l’amicizia con Giorgio Gaber che gli suggerì di chiamarsi Franco per non confondersi con l’altro Francesco: Guccini.

Da qui l’amore per la musica e la sperimentazione che lo porterà alla fusione tra elettronica, prog e psichedelia, fino alla consapevolezza di volere uscire dalla nicchia e diventare una popstar (Al primo incontro con la EMI disse: sono venuto qui per avere successo, ditemi come devo fare e lo faccio).

Franco Battiato tra cantautorato e avanguardia

La sua musica attraversa i decenni, in perenne movimento tra cantautorato, pop, rock, elettronica, classica e avanguardia.

Franco Battiato è stato forse il primo in Italia, a produrre un pop di qualità che potesse essere di largo consumo.

Pregio emerso anche in Europa dove ha trovato sostegno nel suo mentore Karlheinz Stockhausen, musicista tedesco che lo convinse a studiare la teoria musicale; fino ad arrivare negli USA, dove Frank Zappa ne aveva pubblicamente riconosciuto il valore. Il chitarrista gli regalò un paio di stivaletti alati per spronarlo a perseguire i suoi traguardi).

Tra hit, sperimentazione, colonne sonore, opere sacre e musica d’autore, si arriva alla sferzata rock, per poi tornare alla musica da camera, mescolando sempre stili e culture diverse.

Meditazione, impegno sociale, il rapporto con le religioni, le idee politiche, le filosofie, le mutazioni estetiche, il vegetarianismo, il cinema, la letteratura e la pittura sono tutti elementi e fasi che hanno caratterizzato il percorso di vita ed artistico di Franco Battiato.

Sacre Sinfonie, Battiato: Tutta la storia è, quindi, rivolto a tutti quelli che per la prima volta si vogliono affacciare al mondo di Battiato e a chi vuole riscoprire tutte le tappe che lo hanno portato ad essere un artista immortale.