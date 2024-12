“Un trauma è per sempre”: Sarafine, vincitrice di X Factor 2023, annuncia l’uscita del suo primo EP

Fuori da venerdì 6 dicembre su tutte le piattaforme digitali il primo EP di Sarafine, “Un trauma è per sempre“, per Warner Music Italy.

Il progetto è composto da sette brani, tra cui “Malati di Gioia“, uscito durante la sua partecipazione a X Factor 2023, che l’ha vista concludere il percorso da vincitrice, e “Control Freak“, primo brano ad anticipare questo progetto discografico.

“Questa raccolta di canzoni contiene un lavoro introspettivo che faccio da anni e l’ho buttato giù con una spontaneità che mi ha sorpreso.

Di recente, mi è stato chiesto come definirei me e la mia musica ed io, non sapendo cosa rispondere, l’ho chiesto ad un amico, la sua risposta è stata: “Tu sei cruda, ma un crudo che fa bene”. Ecco io spero tanto di farvi del bene e se siete a pezzi come me nella foto che ho scelto per la copertina vi auguro di riappropriarvi di quel filo di vulnerabilità che vi tiene insieme, perché è grazie a quel filo che ce la farete. Ve lo giuro, ce la farete!” racconta Sarafine.

La cantautrice si è presa tutto il tempo necessario, dopo la vittoria ad X Factor, per scrivere e produrre l’EP, durante il quale si è anche esibita in moltissime date live in giro per l’Italia la scorsa estate.

I nuovo brani all’interno del progetto mixano influenze di musica elettronica, dubstep, tecno e pop, unendo testi in inglese e in italiano che raccontano la sua visione del mondo.

Foto di copertina di Elisa Hassert