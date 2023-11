“Malati di gioia” è l’inedito di Sarafine per X Factor 2023

Sarafine Malati di gioia significato del testo del singolo inedito dell’artista e Producer in gara a X Factor 2023.

Il traguardo più ambito per chi partecipa al talent show di Sky, oltre all’arrivo in finale e, possibilmente, la vittoria, è sicuramente quello dell’inedito.

Giovedì 30 novembre gli artisti rimasti in gara potranno presentare il loro brano al pubblico nel sesto live di X Factor. Tra loro c’è Sarafine.

X Factor 2023 sarafine malati di gioia significato del brano

Sarafine presenta un brano già cantato nel corso delle audizioni, “Malati di gioia“.

Il testo del brano critica la pressione sociale per seguire un percorso tradizionale di università, lavoro stabile, matrimonio e famiglia. SARAFINE riflette sul proprio percorso, fatto per senso del dovere, e invita ad accettare la gioia non convenzionale.

X factor 2023 sarafine malati di gioia testo

An apple a day keeps the doctor away

What if Today I want the doctor to stay

Malati di gioia, Benvenuti!

Questo è il vostro show.

E come Pinocchio nel paese del Balocchio

Voglio vedervi volare con la fantasia

O citando il poeta Franchino

Voglio vedere…

LA MAGIA!

Ho completato gli studi non brillantemente in economia aziendale

Ho accumulato una carriera di sette anni in fiscalità internazionale

Parlo inglese fluentemente per quelli che lo parlano male

Ma Signori e Signore se c’è una cosa che so veramente fare è

BALLARE!

Faccio parte di quella generazione di Italiani che

dimmi tre pregi e tre difetti che non sono veramente difetti

Che anche se sei introverso

Leadership

Soft skills

Team Building

Time management

AWANAGANA

Che chi sei tu cosa vuoi è superfluo perchè

È cosi che va il mondo

È cosi che va il mondo

Signore e Signori con tutto il dovuto rispetto per dove va il mondo

IO OGGI RESTO!