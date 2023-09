Sara Sorrenti, in arte Sarafine canta “Malati di gioia” a X Factor, inno di una generazione e cita Franchino (VIDEO)

Una bellissima scoperta tra le audizioni di X Factor 2023, Sara Sorrenti in arte Sarafine ci fa ascoltare un progetto che mette insieme voce e musica in maniera originale con richiami a Lindo Ferretti dei CCCP e Offlaga Disco Pax.

Se poi vogliamo legarci alla storia di X Factor non può che venirci in mente un po’ NAIP, tra i protagonisti del talent show nel 2020..

Sara Sorrenti IN ARTE SERAFINE LA SUA STORIA

Laureata in Economia Aziendale e impiegata, vive in Belgio ed è attiva nel mondo musicale dal 2020 conosciamo la sua storia perché la canta, anzi la recita, anzi la canta e la recita con una loop station.

Nel suo discorso introduttivo racconta come la sua generazione sia “malata di gioia”, percorsi professionali più per dovere che per vocazione così da provocare disagio rispetto al contesto in cui si opera ma soprattutto pensare che la “gioia” sia una cosa che non ti appartiene.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SARA (SORRENTI) FINE (@sarafine___)

Sara Sorrenti l’audizione a x factor

Un’introduzione per mettere subito in chiaro le cose e poi via al brano, un pezzo che parla della generazione degli anni ’80 e ’90, quella che ha seguito un percorso lavorativo ed educativo più per senso del dovere che per vocazione.

Tra l’altro nel brano Sara cita Franchino dj vocalist molto famoso negli anni ‘80-‘90 che aveva come motto “voglio vedere la magia”

I giudici commentano positivamente durante l’esibizione, Morgan è entusiasta della proposta e Ambra condivide. Per lei quattro si senza nessun indugio e la definizione di Morgan che definisce Sarafine “Un antidoto all’ignoranza“.

SARA SORRENTI MALATI DI GIOIA testo

Malati di gioia benvenuti

Questo è il vostro show

E come Pinocchio nel Paese del Balocchio

Voglio vedervi volare con la fantasia

O citando il poeta Franchino

Voglio vedere la magia

Ho completato gli studi non brillantemente in economia aziendale

Parlo inglese fluentemente per quelli che lo parlano male

Ma signore e signori

Se c’è una cosa che so veramente fare è ballare

Faccio parte di quella generazione di italiani

XXX difetti che sono veramente difetti

E anche se sei introverso, libero XXX

E chi sei tu? Cosa vuoi?

E’ superfluo, perché è così che va il mondo

E’ così che va il mondo

E’ così che va il mondo

Signore e signori

con tutto il dovuto rispetto per come va il mondo

Io oggi resto