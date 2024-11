Sarafine dopo un anno di sperimentazione e ricerca esce con Control Freak

SARAFINE – Control Freak. Un anno fa, Sara Sorrenti – conosciuta al pubblico come SARAFINE – si è affermata come la vincitrice di X Factor 2023. Ha conquistando il pubblico con la sua voce e la sua autenticità.

Nella terza puntata dello show di quest’anno è tornata su quel palco familiare, ma stavolta non per competere, bensì per annunciare una nuova fase della sua carriera musicale con l’uscita di Control Freak, disponibile in tutti gli store digitali da oggi.

Il singolo, descritto come un manifesto delle sue riflessioni più intime e della sua personale battaglia con l’ansia di controllo.

In Control Freak, SARAFINE esplora l’inquietudine e il senso di inadeguatezza che la accompagna nella sua quotidianità, trattando tematiche universali come la difficoltà di trovare il proprio posto in un mondo dominato dalle aspettative sociali. Ispirata dalle parole dello scultore Jago, che distingue tra cultura dell’umiliazione e cultura dell’umiltà, SARAFINE ha voluto offrire uno spunto di riflessione su come la pressione del controllo possa diventare una gabbia, sia personale che collettiva.

Il percorso di SARAFINE non è quello che ci si aspetterebbe da una giovane cantante emergente. Sara Sorrenti, nata a Salerno e cresciuta a Vibo Valentia, ha vissuto a Lussemburgo e in Belgio, lavorando per multinazionali nel settore della fiscalità internazionale.

Tuttavia, quella carriera non le apparteneva davvero, e nel 2022, dopo aver deciso di seguire il suo istinto, ha abbandonato il posto sicuro in azienda per l’incertezza della musica.

Dopo la sua esperienza ad X Factor, dove ha presentato il suo primo inedito Malati di Gioia, SARAFINE ha dedicato il tempo successivo a perfezionare la sua arte. Il suo tour estivo ha portato il suo sound in giro per l’Italia. Ha conquistato i fan con la passione e la dedizione che mette nel proprio lavoro.

La sua musica mescola elettronica, dubstep, techno e pop, con testi in italiano e inglese. Rappresenta una visione del mondo articolata e consapevole. Anche nel suo TEDx a Mantova, intitolato “Mollo tutto! Per inseguire i miei sogni … o forse no!” SARAFINE ha raccontato il suo viaggio e il coraggio di cambiare le proprie regole.

SARAFINE – CONTROL FREAK E POI…

L’uscita di Control Freak è solo l’inizio di una nuova fase artistica per SARAFINE, che ha già pronte nuove canzoni. Come artista completa – scrive, canta e produce – la sua musica è un viaggio autentico e senza compromessi, dove il desiderio di esprimere la sua visione del mondo si fonde con il suo talento musicale.

Foto di Virginia Bettoja