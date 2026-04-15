Miglio torna il 17 aprile con una nuova versione di L’amore ci farà a pezzi, brano già contenuto nell’album Traumfabrik Again. L’uscita è divisa in due lati: da una parte una rilettura con Max Collini, dall’altra un remix firmato Sara Berts.

Il progetto nasce dall’esigenza di riaprire il pezzo e lavorarlo di nuovo, partendo da materiali già esistenti ma portandoli in direzioni diverse.

Miglio – L’amore ci farà a pezzi: due versioni dello stesso brano

Il brano prende il titolo dalla traduzione italiana di Love Will Tear Us Apart ma viene usato come punto di partenza più che come riferimento diretto.

La scrittura si muove su immagini intime che, nel tempo, si sono allargate. La struttura resta frammentata, poco lineare, costruita su pochi elementi sonori.

“‘L’amore ci farà a pezzi’ è un brano che è nato da immagini molto private, ma che a un certo punto hanno iniziato a parlare anche di altro. Tradurre quel titolo, così carico di immaginario, è stato come aprire una crepa: da lì sono entrate altre storie, altri frammenti. Non è mai stato un pezzo lineare, e forse per questo aveva bisogno di essere attraversato ancora” Miglio

LATO A: il contributo di Max Collini

Nella versione Lato A L’amore ci farà a pezzi feat Max Collini, voce degli Offlaga Disco Pa, il suo intervento è scritto appositamente per questa versione e si inserisce senza modificare la struttura del brano.

Il testo aggiunge un punto di vista più diretto, fatto di immagini concrete e riferimenti personali. Il risultato è un dialogo tra due scritture diverse ma compatibili.

“Collaborare a un brano come ‘L’amore ci farà a pezzi’ è stato come fare un piccolo viaggio nel tempo. La musica e il testo di Alessia evocano infatti ambienti letterari e armonici molto definiti e mi sono immediatamente immerso in quelle sensazioni.” Max Collini

Il rapporto tra i due nasce da collaborazioni live precedenti, tra Milano, Padova e Grassina.

LATO B: il remix ambient di Sara Berts

Nel lato B, Sara Berts lavora sul brano cambiandone direzione. Il remix sposta tutto su un piano ambient, riducendo la componente ritmica.

La produzione utilizza sintetizzatori come l’UDO Super 6, con un lavoro sulle texture e sullo spazio stereo. La tonalità viene modificata per cambiare il peso emotivo del pezzo.

“Ho scelto di rielaborare il brano in tonalità maggiore per ridefinirne l’identità emotiva, aprendo a una prospettiva diversa rispetto all’originale, che viene tracciata da trame e riverberi sospesi. Le linee di synth si intrecciano con la voce di Alessia in un gioco di botta e risposta, dando vita a un dialogo sonoro in evoluzione lungo tutta la traccia” Sara Berts

La voce perde centralità e diventa parte del suono. Il brano viene dilatato e ricostruito in una forma più astratta.

Un brano che cambia forma

Con questa uscita, Miglio riprende un pezzo già pubblicato e lo rimette in circolo in due versioni diverse.

Non è una semplice ristampa: è un intervento diretto sulla materia del brano, che viene modificata senza restare fedele all’originale.

CREDITI

Scritto da Alessia Zappamiglio (Miglio)

Prodotto da Francesco Fantini e Alessia Zappamiglio

Mix: Francesco Fantini

Master: Nick Foglia

Artwork: Emanuele D’Amico

Immagine di copertina di Martina Platone