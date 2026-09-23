Matteo Faustini torna con Amore o Abitudine, il nuovo singolo disponibile sulle piattaforme digitali e in rotazione radiofonica da venerdì 25 settembre 2026. L’artista firma testo e musica. La produzione artistica è curata da Enrico Palmosi, con Poncio Belleri alle chitarre e alla produzione.

Amore o Abitudine, il significato del nuovo singolo

Al centro del brano c’è una domanda: quello che si sta vivendo è ancora amore o è la paura di restare soli a tenere insieme una coppia? In una canzone pop con influenze balcaniche, Matteo Faustini racconta il momento in cui un rapporto rischia di trasformarsi in abitudine.

«Spesso ci nascondiamo dietro la confortevole certezza della routine per evitare di rivolgerci delle domande che fanno davvero male. Con questo pezzo ho voluto guardare in faccia quel momento esatto in cui bisogna avere il coraggio di chiedersi se si sta ancora amando o se si sta solo popolando un’abitudine. È un brano che fa male, ma che spero possa aiutare a fare chiarezza dentro sé stessi», racconta l’artista.

Sui social il brano è accompagnato da un progetto visivo curato da CHAOSLAB SRL. La produzione è di Alessandro Garzaniti, la regia di Davide Bresciani, la fotografia di Silvia Menotto, la camera di Lorenzo Resta e il trucco e parrucco di Flavio Cesaretti. Per le attività live e social, Faustini veste Calcaterra di Daniele Calcaterra.

Il percorso di Matteo Faustini

Matteo Faustini ha partecipato a Sanremo 2020 tra le Nuove Proposte con Nel bene e nel male. Nello stesso anno ha pubblicato l’album d’esordio Figli delle favole, seguito nel 2022 da Condivivere.

A maggio 2026 è tornato con Siamo nati liberi. Amore o Abitudine è il nuovo capitolo di questo percorso.

Foto: ChaosLab