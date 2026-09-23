di
Chiara Tebaldini
News
Condividi su:

Matteo Faustini, “Amore o Abitudine”: quando restare insieme non basta a dirsi innamorati

Nel brano prodotto da Enrico Palmosi, il cantautore si chiede se a tenere insieme una coppia sia l’amore o la paura di restare soli.

Matteo Faustini seduto su una poltrona, con maglietta chiara e jeans
News di Chiara Tebaldini
Condividi su:

Matteo Faustini torna con Amore o Abitudine, il nuovo singolo disponibile sulle piattaforme digitali e in rotazione radiofonica da venerdì 25 settembre 2026. L’artista firma testo e musica. La produzione artistica è curata da Enrico Palmosi, con Poncio Belleri alle chitarre e alla produzione.

Amore o Abitudine, il significato del nuovo singolo

Al centro del brano c’è una domanda: quello che si sta vivendo è ancora amore o è la paura di restare soli a tenere insieme una coppia? In una canzone pop con influenze balcaniche, Matteo Faustini racconta il momento in cui un rapporto rischia di trasformarsi in abitudine.

«Spesso ci nascondiamo dietro la confortevole certezza della routine per evitare di rivolgerci delle domande che fanno davvero male. Con questo pezzo ho voluto guardare in faccia quel momento esatto in cui bisogna avere il coraggio di chiedersi se si sta ancora amando o se si sta solo popolando un’abitudine. È un brano che fa male, ma che spero possa aiutare a fare chiarezza dentro sé stessi», racconta l’artista.

Sui social il brano è accompagnato da un progetto visivo curato da CHAOSLAB SRL. La produzione è di Alessandro Garzaniti, la regia di Davide Bresciani, la fotografia di Silvia Menotto, la camera di Lorenzo Resta e il trucco e parrucco di Flavio Cesaretti. Per le attività live e social, Faustini veste Calcaterra di Daniele Calcaterra.

Il percorso di Matteo Faustini

Matteo Faustini ha partecipato a Sanremo 2020 tra le Nuove Proposte con Nel bene e nel male. Nello stesso anno ha pubblicato l’album d’esordio Figli delle favole, seguito nel 2022 da Condivivere.

A maggio 2026 è tornato con Siamo nati liberi. Amore o Abitudine è il nuovo capitolo di questo percorso.

Foto: ChaosLab

Leggi anche su Matteo Faustini

All Music Italia

Leggi anche su Matteo Faustini

Pagelle nuovi singoli 2 dicembre 2022

Pagelle ai nuovi Singoli italiani del 2 dicembre: Alfa, Cioffi, Jalisse, Niccolò Fabi, Matteo Faustini, Emma e molti altri ancora!
PAGELLE nuovi singoli 8 luglio 2022

Le Pagelle ai nuovi singoli italiani in uscita Venerdi 8 Luglio (e alcuni recuperi): Conquistano Tropico, Nayt e Arisa. Blind, Irama e Tananai proprio no!
Silvia Salemi Noi contro di noi

A 25 anni da "A casa di Luca" Silvia Salemi racconta il dramma del mondo di oggi in "Noi contro di noi"
Matteo Faustini 3 livelli testo significato

Il nuovo singolo di Matteo Faustini è tra cervello, cuore e istinto... "3 livelli"
Marco Carta Sesso romantico testo significato

Marco Carta racconta la fine della sua storia d'amore durata 7 anni nel nuovo singolo, "Sesso romantico"
Pagelle nuovi singoli 1 aprile 2022

Le Pagelle ai nuovi singoli italiani in uscita Venerdì 1 Aprile: buon ritorno per Paolo Vallesi... Tommaso Stanzani piacevole sorpresa
Matteo Faustini Per donare testo

Matteo Faustini: la differenza tra perdonare con la testa e con il cuore nel nuovo singolo "Per donare"
Top & Flop canzoni estate 2021

Top & Flop delle canzoni dell'estate 2021 secondo il nostro critico musicale

Articoli più letti

Sfera Ebbasta nella foto promozionale di Lontano, primo singolo da Purosangue 1

Sfera Ebbasta, Lontano è il primo estratto da Purosangue
Ultimo durante il concerto di Tor Vergata nell'immagine del test "Quale canzone di Ultimo sei?" di All Music Italia 2

Quale canzone di Ultimo ti rappresenta? Fai il test
Ultimo annuncia il concerto evento La favola per sempre a Roma Tor Vergata il 4 luglio 2026 sold out 3

Ultimo a Tor Vergata: scaletta ufficiale de La Favola per sempre, il concerto dei record
Luciano Ligabue durante il tour La Notte di Certe Notti nei palasport 2026 4

Ligabue riparte da Verona: la nuova scaletta del tour nei palasport
Il logo ufficiale di Sanremo 2027, 77° Festival della Canzone Italiana, in lettere al neon su fondo blu 5

Regolamento Sanremo 2027: vietata l'intelligenza artificiale, 24 artisti in gara unica
Achille Lauro in concerto a San Siro durante il tour Comuni Immortali 6

Achille Lauro, il concerto di San Siro in tv: quando va in onda su Canale 5
Stefano De Martino davanti al collage dei possibili cantanti in gara a Sanremo 2027 7

Sanremo 2027, le indiscrezioni di All Music Italia: De Martino al concerto di Emma, nel mirino Tamango, Emma Nolde e centomilacarie
I giudici di X Factor 2026 Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi e Irama al tavolo della giuria durante le Audizioni 8

X Factor 2026, le esibizioni e i verdetti della seconda puntata delle Audizioni
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 9

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Stefano De Martino durante la conferenza stampa sul regolamento di Sanremo 2027 10

Sanremo 2027, De Martino: "Restano 24 Big". Arriva il voto online su RaiPlay

Cerca su A.M.I.