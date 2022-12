Matteo Faustini: “Il Girasole innamorato della luna” si volta verso tutti quelli che devono amare in silenzio

Matteo Faustini Il Girasole innamorato della luna testo e significato del primo singolo ufficiale del nuovo album del cantautore bresciano.

A distanza di quasi tre anni dal suo debutto nella categoria Nuove proposte del Festival di Sanremo a cui fece seguito la pubblicazione dell’album Figli delle favole, sta per tornare Matteo Faustini con un nuovo disco.

Uscirà il 9 dicembre per Dischi dei sognatori con distribuzione Artist First Condivivere.

All’interno dell’album troveranno spazio i singoli usciti come 1+1, Stanco di piangere, Per donare (vincitore del premio “Miglior Testo” al Christmas Contest e presentato durante l’edizione 2021 del Concerto di Natale in Vaticano), L’ultima parola, 3 livelli e nuovi brani inediti.

Questa la tracklist completa che vede la presenza, oltre ai brani, di alcune “sedute”:

Prima seduta Gli opposti non si attraggono Sensibile Sconosciuti Seconda seduta Il girasole innamorato della luna 3 livelli L’ultima parola Terza seduta Lettera alle mie ansie Autogol 1+1 Quarta seduta Il doppio della mia metà Medioego Stanco di piangere Quinta seduta Laura Per donare Sesta seduta Solo un po’ di aria

Matteo faustini il girasole innamorato della luna significato del brano

Il primo singolo ufficiale estratto dal disco è Il Girasole innamorato della luna, canzone fuori dal 2 dicembre che ha letteralmente conquistato il nostro critico musicale (qui la sua recensione).

Interamente scritto dal cantautore, il pezzo è un brano che vuole sensibilizzare su differenze, libertà, preconcetti, etichette e concezione di giusto e sbagliato in una società che discrimina e giudica le minoranze e non solo, con un messaggio trasversale e universale e una dichiarazione d’amore verso l’anima, l’unica etichetta che dovremmo accettare.

Matteo faustini il girasole innamorato della luna testo e audio

La società ci giudica

ma noi siamo parte della società

quindi ci giudichiamo

ed p anche mia la colpa

se mi sento diverso

sai cos’è la libertà?

è avere tempo per ciò che amiamo

con chi vogliamo

ma è un compromesso

per chi invece è diverso

diverso

Mi hanno insegnato

che cosa è giusto, che cosa è sbagliato

ma nessuno mi ha insegnato

come essere amato

ma solo giudicato

canto perché voglio essere ascoltato

l’amore è dentro al contenuto

è lì che fa rumore

l’attenzione invece è sempre sul contenitore

se sarò genitore gli insegnerò cos’è l’amore

con questa canzone

Perché io amo l’anima

non importa che forma ha

perché io amo l’anima

l’anima

La società mi giudica

lo chiama solo amicizia, confusione o sesso

quando invece è amore

che viene cucito sopra un falso difetto

sai qual’è la verità, che bacio al buio

se no vi offendo

se chiedo il permesso, faccio rumore

devo amare in silenzio

diverso

l’amore è dentro al contenuto

è lì che fa rumore

l’attenzione invece è sempre sul contenitore

se sarò genitore gli insegnerò cos’è l’amore

con questa canzone

Perché io amo l’anima

non importa che forma ha

perché io amo l’anima

l’anima

Mi hanno insegnato che le scelte

possono cambiare

ma nessuno sceglierebbe di star così male

come la catena alimentare

l’amore è fatto scale

in alto eterosessuale

ma tanto al cuore non importa la destinazione

come una rotonda che ha più di una direzione

vi chiedo per favore

di ascoltare attentamente tutte le parole

Perché io amo l’anima

non importa che forma ha

perché io amo l’anima

l’anima

E non importa che forma ha

ed ora che scelgo di non avere più paura

io non chiederà mai più scusa

perché sono semplicemente

un girasole innamorato della luna

Foto di Myrto