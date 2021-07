Top % Flop brani estate 2021

Top & Flop canzoni estate 2021.

Settimana Speciale per le pagelle! Eh si, per una volta, vista la bella stagione e l’immenso numero di pezzi usciti a riscaldarla, si è deciso di dedicare un’uscita della stagione 2020/21 ad un sunto di quanto fin qui venuto fuori ma con un diverso metro di giudizio rispetto alle mie pagelle del venerdì.

Come chi mi legge abitualmente sa, quando redigo le pagelle settimanali, non sono solito mettere in competizione gli artisti fra loro, ma assegno dei voti in base a come la canzone che sto giudicando si pone, a mio avviso, nella carriera dell’artista che la propone. Questa volta no….

Nel riesaminare i tanti brani usciti, riascoltati fra l’altro più volte, ho deciso di sistemarli secondo uno schema tanto caro ad All Music Italia: Top, Flop e Zona Neutra.

Questa divisione non tiene affatto conto dei risultati del brano, né commerciali, né radiofonici e nemmeno della carriera dell’artista. Siamo in estate, giusto? Ed allora terrò conto solo della piacevolezza del pezzo, come se dovessi compilare la tracklist di una compilation estiva, tenendo conto anche dei pezzi degli emergenti che spesso sono fuori dalle grandi proposte radio/tv.

Ecco a voi il risultato sperando che la cosa vi sia gradita e che vi invogli a fare la stessa cosa, la vostra compilation.

Clicca su continua per iniziare con i Top… tutti i brani, in tutte. tre le categorie, sono indicati in ordine alfabetico e non di preferenza.