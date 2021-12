Matteo Faustini: la differenza tra perdonare con la testa e con il cuore nel nuovo singolo “Per donare”

Matteo Faustini Per donare testo che racconta la differenza tra il perdonare con la testa e farlo con il cuore per il nuovo singolo del cantautore bresciano.

Il singolo, andrà a far parte del secondo disco di inediti di Matteo in uscita nel 2022 insieme agli alti due brani usciti quest’anno.

Nel frattempo domenica 19 dicembre, è uscito in formato vinile Picture disc Limited Edition l’EP 1+1 / Stanco di piangere, 300 autografate copie a tiratura limitata acquistabili esclusivamente sul sito di Music First.

Nell’EP in vinile sono contenute le seguenti canzoni:

1+1 Stanco di piangere Nel bene e nel male con Le Deva Vorrei (la rabbia soffice) con Federica Marinari 1+1 instrumental Stanco di piangere instrumental

Il nuovo singolo, Per donare, esce in digitale il 23 dicembre (in radio dalla vigilia di Natale, il 24) per Dischi dei Sognatori / Warner Music Italy ed è stato scritto dallo stesso Matteo con Marco Rettani e prodotto e arrangiato da Enrico “Kikko” Palmosi.

Ecco come racconta questa nuova canzone Matteo Faustini…

Ho creduto spesso di aver perdonato, ma mi sono reso conto che lo avevo fatto solo con la testa e non con il cuore. Ho scritto questa canzone per provare a perdonare sia con la testa che con il cuore. Chi è debole dimentica, chi è forte accetta, chi ha imparato perdona

Questa canzone è in gara al Christmas Contest, concorso promosso da Missioni Don Bosco e dalla Fondazione Pontificia Gravissimum Educationis.

La serata finale del contest andrà in onda mercoledì 22 dicembre alle 22.30 su TV2000. I tre vincitori si esibiranno insieme ad artisti internazionali durante il Concerto di Natale in Vaticano che andrà in onda in prima serata su Canale 5 la sera della vigilia di Natale.

Matteo Faustini Per donare testo e audio

In arrivo ill 23 dicembre

Foto di Mauro Belardo