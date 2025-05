“Buianotte” è il primo singolo di Thruppi, il nuovo progetto di Giovanni Truppi e Thru Collected

Thruppi, Buianotte: significato del testo del nuovo singolo di Giovanni Truppi e alcuni componenti di Thru Collected

In attesa dell’uscita dell’omonimo album, prevista il 13 giugno per Island Records, Thruppi presenta Buianotte, il primo brano di questo nuovo un progetto speciale, nato in modo istintivo e genuino, che unisce Giovanni Truppi e alcuni componenti di Thru Collected: artisti di generazioni diverse – tutti cresciuti a Napoli – che condividono l’amore per una poetica pura e fuori da ogni vincolo precostituito, per la sperimentazione sonora e per una scrittura cinematografica, spesso essenziale ma sempre incisiva.

“Siamo nati nella stessa città e siamo cresciuti negli stessi quartieri, anche se in anni diversi. Ci piacevamo da lontano, ci siamo conosciuti, ci siamo piaciuti pure da vicino e abbiamo deciso di fare un disco tutti insieme”, ha raccontato Giovanni Truppi sui suoi canali social.

Poi, parlando del primo album di Thruppi, ha aggiunto: “Il disco conterrà 7 tracce, scritte, suonate, prodotte e cantate insieme ad Alice, Specchiopaura, Sano, Leonardo, Benn, Valerio Fatalò e Rainer“.

THRUPPI, “BUIANOTTE”: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO

Buianotte è una canzone sull’amore e sulla paura dell’abbandono, che suona classica e contemporanea al tempo stesso, tra avvolgenti tappeti di synth, voci stratificate, chitarroni roboanti, un’elegante giro di pianoforte, atmosfere oniriche e surreali e un mix di italiano e napoletano.

TESTO DEL BRANO

‘E bestie ‘e oggi stann’ a durmì

E ‘e cose ll’ate lasciale a chi nu’ poco more

Se fermano, nun saccio se arrivo

Te spuost tu cchiù affor’

Sì na collana d’oro

Buianotte, c’è il treno delle sette domani te ne vai da me

Buianotte, mi tiro le coperte

con te che te le tiri a te

Buianotte ,nessuno se ne fotte se c’era prima e poi non c’è

Buianotte,ti guardo a ciglia strette

domani te ne vai da me

Pur si tu sij‘o sang mij, vstut ‘e famm nuij

‘Nc’amm frmat primm c’è trasevano sti ccos’strane ngap

ca ‘nce fann chiu’ durmi’

E dopp troppi nott c’amm passat ‘o scuro,

Senza sape’ si ce scetavm ‘o stess

mo ‘nce pensa, truov ‘a forz ‘e ij annanz,

è ‘a spranz ca ce manca pe’ sta ‘nzieme

I nostri sangui si uniscono

dentro le pance delle zanzare

e i nostri guai si raccontano

a chi digerisce le cose amare

Buianotte, c’è il treno delle sette

domani te ne vai da me

Buianotte, mi tiro le coperte

con te che te le tiri a te

Buianotte, nessuno se ne fotte

se c’era prima e poi non c’è

Buianotte, ti guardo a ciglia strette

domani te ne vai da me

‘E bestie ‘e oggi stann’ a durmì

E ‘e cose ll’ate lasciale a chi nu’ poco more

Se fermano, nun saccio se arrivo

Te spuost tu cchiù affor’

Sì na collana d’oro

Buianotte,c’è il treno delle sette

domani te ne vai da me

Buianotte, mi tiro le coperte

con te che te le tiri a te

Buianotte, nessuno se ne fotte

se c’era prima e poi non c’è

Buianotte, ti guardo a ciglia strette

domani te ne vai da me

Foto di copertina a cura di Svblimia