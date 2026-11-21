Giusy Ferreri vuole tornare a Sanremo e le canzoni le ha già. Venerdì 20 novembre, ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona su Rai 1, alla domanda se le piacerebbe tornare all’Ariston ha risposto: “Assolutamente sì, perché no? Sono stata appena 4 volte, ho diversi brani inediti nel cassetto. Sono sempre pronta”.

Quando la conduttrice le ha chiesto se quei brani li avesse già mandati, la cantante ha raccontato: “Quest’anno funziona un po’ diversamente. Per quanto ho capito io sono loro che chiamano”.

Poi Giusy Ferreri ha spiegato meglio: “E ti chiamano e ti dicono hai dei brani? Oppure ti proponi e insomma vedi se poi ti chiamano… però so che quest’anno è una formula un po’ diversa. Parte diciamo direttamente da degli inviti, per cui vediamo insomma”.

Il termine per presentarle scadrà lunedì 23 novembre.

Nella nostra scheda su Giusy Ferreri ci sono le sue quattro partecipazioni in gara: 2011, 2014, 2017 e 2022. L’ultima non è stata fortunatissima: con Miele la cantante è arrivata ventitreesima su venticinque, e il brano è rimasto fuori dalle certificazioni.

Su come Miele sia arrivato all’Ariston, leggenda narra che Amadeus, in Sony Music per degli ascolti, ha sentito arrivare da un’altra stanza il provino del brano e ha chiesto lui stesso che gli fosse presentato per il Festival di quell’anno.

Con la disponibilità della cantante la nostra pagina su chi ha detto sì e chi no a Sanremo 2027 sale a 65 dichiarazioni. Il cast dei Big sarà annunciato da De Martino venerdì 11 dicembre a Sarà Sanremo, in diretta su Rai 1. Il Festival andrà in scena all’Ariston dal 16 al 20 febbraio 2027.

Foto di Virginia Bettoja