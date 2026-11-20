Syria non ha presentato nessuna canzone per Sanremo 2027 e fa il tifo per le colleghe. La cantante lo ha scritto nei commenti al nostro post sui rumors del cast, dove ha indicato in Mille l’artista giusta per il Festival di Stefano De Martino e ha spiegato perché lei, per ora, resta fuori.

Su Mille la cantante non ha dubbi: “Io quoto Mille e prego che ci sia… lei farà la rivoluzione… è l’artista perfetta nell’edizione perfetta”.

Poi Syria ha risposto a chi le chiedeva di tornare in gara, dove manca dal 2003, dando una lezione di stile e umiltà a diversi colleghi: “Penso che avrà un senso riprovare a presentarsi quando avrò basi solide su cui far leva… fare prima un album, suonare in giro e abbracciare altre forme di racconto già mi sembra una buona prospettiva… per tornare su quel palco dei meriti bisogna riconquistarseli”.

Syria fa il tifo per Mille, Emma Nolde e Francesca Michielin

Syria nomina le colleghe una per una: “Mille, Emma Nolde… Francesca Michielin sta volando altissima, la sua creatività è contagiosa. Che bel momento per tante donne. Brave tutte!”. Qui la nostra lista dei rumors che sarà aggiornata molto presto.

Syria a Sanremo: quattro Festival dalla vittoria fra le Nuove Proposte del 1996

Syria ha vinto le Nuove Proposte nel 1996 con Non ci sto e l’anno dopo è arrivata terza fra i Big con Sei tu. All’Ariston è tornata nel 2001 con Fantasticamenteamore e nel 2003 è arrivata quinta con L’amore è, la sua ultima volta in gara.

Il 25 settembre la cantante ha pubblicato per FLUIDOSTUDIO Se t’amo o no (pt.2) con I Fiori di Cadillac, il seguito di Se t’amo o no, il singolo del 2000 prodotto da Biagio Antonacci.

I Big di Sanremo 2027 saranno annunciati da Stefano De Martino venerdì 11 dicembre a Sarà Sanremo, su Rai 1.