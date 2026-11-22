Ludovico Einaudi al Dal Verme: 17 concerti, un coro e l’installazione Your Colours
Dal 26 novembre al 16 dicembre, la residenza milanese affianca alla band quattro voci e un’installazione a ingresso libero.
di Oriana Meo (Caporedattore) ·
Ludovico Einaudi torna al Teatro Dal Verme di Milano per 17 concerti dal 26 novembre al 16 dicembre 2026. Accanto al pianoforte e alla band, lo spettacolo introduce per la prima volta un coro di quattro voci. Nella Sala Piccola, nelle sere dei concerti, sarà visitabile anche l’installazione Your Colours, costruita con i messaggi vocali inviati dal pubblico.
Ludovico Einaudi al Dal Verme 2026: date e biglietti
Tutti i concerti si svolgono nella Sala Grande e iniziano alle 20:00. Il teatro si trova in via San Giovanni sul Muro 2, a Milano. Di seguito il calendario completo della residenza, organizzata da Ponderosa Music & Art.
|Data
|Città
|Biglietti
|26/11/2026
|Milano
Teatro Dal Verme
|Biglietti
|27/11/2026
|Milano
Teatro Dal Verme
|Biglietti
|28/11/2026
|Milano
Teatro Dal Verme
|Biglietti
|29/11/2026
|Milano
Teatro Dal Verme
|Biglietti
|30/11/2026
|Milano
Teatro Dal Verme
|Biglietti
|02/12/2026
|Milano
Teatro Dal Verme
|Biglietti
|03/12/2026
|Milano
Teatro Dal Verme
|Biglietti
|04/12/2026
|Milano
Teatro Dal Verme
|Biglietti
|05/12/2026
|Milano
Teatro Dal Verme
|Biglietti
|06/12/2026
|Milano
Teatro Dal Verme
|Biglietti
|09/12/2026
|Milano
Teatro Dal Verme
|Biglietti
|10/12/2026
|Milano
Teatro Dal Verme
|Biglietti
|11/12/2026
|Milano
Teatro Dal Verme
|Biglietti
|12/12/2026
|Milano
Teatro Dal Verme
|Biglietti
|13/12/2026
|Milano
Teatro Dal Verme
|Biglietti
|15/12/2026
|Milano
Teatro Dal Verme
|Biglietti
|16/12/2026
|Milano
Teatro Dal Verme
|Biglietti
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Il nuovo coro e i musicisti sul palco
La novità della formazione è il piccolo coro composto da Giulia Vallisari, Giulia Musicco, Emma Lecchi e Riccardo Ruggeri. Le quattro voci affiancheranno l’ensemble nei concerti milanesi, dedicati al repertorio del compositore.
Al fianco di Ludovico Einaudi, al pianoforte, ci sarà Leo Einaudi alle chitarre, alla tastiera e all’elettronica. Ai violini Federico Mecozzi e Klest Kripa, ai violoncelli Redi Hasa e Veronica Conti.
Completano la band Rocco Nigro alla fisarmonica, Francesco Arcuri alle percussioni, Gianluca Mancini alle tastiere e Alberto Fabris al basso.
La residenza milanese segue i concerti del The Summer Portraits Tour e gli appuntamenti in piano solo dell’ultimo anno.
Your Colours: ingresso e orari dell’installazione
Nella Sala Piccola del Teatro Dal Verme, Your Colours riunisce voci, immagini e musiche originali di Ludovico Einaudi. Il progetto nasce da una richiesta rivolta al pubblico: raccontare con un messaggio vocale che cosa rappresentano i colori.
Sono arrivate oltre 600 registrazioni, in più lingue e da diversi Paesi. Le voci selezionate sono state raggruppate per colore e affiancate alla parte video, alle scene e alle luci curate da Francesco Trambaioli.
L’installazione sarà aperta in tutte le date dei concerti, dal 26 novembre al 16 dicembre, con ingresso libero fino a esaurimento posti. Si potrà accedere dalle 18:00 alle 19:45 e dalle 22:00 alle 23:00, con una pausa durante lo spettacolo nella Sala Grande.
Foto: Ufficio stampa Ludovico Einaudi
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