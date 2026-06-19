19 Giugno 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
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19 Giugno 2026

Ludovico Einaudi, quattro sold out a Roma per The Summer Portraits Tour

Dal tour estivo in full band ai concerti piano solo: il calendario aggiornato di Ludovico Einaudi nel 2026.

Tour di Oriana Meo
Ritratto di Ludovico Einaudi per il tour e i concerti del 2026
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Ludovico Einaudi prosegue il suo The Summer Portraits Tour dopo aver registrato il tutto esaurito per le quattro date all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Il calendario estivo del compositore e pianista si avvicina alla conclusione in Italia con l’appuntamento del 24 giugno al Lucca Summer Festival, ultimo concerto italiano del tour in full band prima della serie di date europee.

Sold out anche i due concerti in solo previsti a luglio a Dogliani e Tarvisio, che chiuderanno la stagione estiva prima della ripartenza autunnale tra Canada e Stati Uniti.

Ludovico Einaudi concerti 2026: le prossime date del tour

Data Location Città
19 giugno 2026 Auditorium Parco della Musica Roma
SOLD OUT
20 giugno 2026 Auditorium Parco della Musica Roma
SOLD OUT
21 giugno 2026 Auditorium Parco della Musica Roma
SOLD OUT
22 giugno 2026 Auditorium Parco della Musica Roma
SOLD OUT
24 giugno 2026 Lucca Summer Festival Lucca
17 luglio 2026 Borgata Nocello Dogliani
SOLD OUT
19 luglio 2026 Laghi di Fusine Tarvisio
SOLD OUT

Le date europee del The Summer Portraits Tour

Data Location Città
26 giugno 2026 Château de Chantilly Parigi
27 giugno 2026 Château de Chantilly Parigi
29 giugno 2026 Zenith Nantes
SOLD OUT
30 giugno 2026 Arkéa Arena Bordeaux
1 luglio 2026 Théâtre Jean-Deschamps Carcassonne
SOLD OUT
3 luglio 2026 Arènes de Nîmes Nîmes
SOLD OUT
5 luglio 2026 Ziggo Dome Amsterdam
SOLD OUT
6 luglio 2026 Ziggo Dome Amsterdam
SOLD OUT
8 luglio 2026 Vorst Nationaal Bruxelles
SOLD OUT
10 luglio 2026 O2 Arena Londra
SOLD OUT
11 luglio 2026 O2 Arena Londra
13 luglio 2026 Lanxess Arena Colonia
14 luglio 2026 Gent Jazz Gent
15 luglio 2026 Gent Jazz Gent
SOLD OUT

The Summer Portraits Tour tra live e nuovo album

La tournée accompagna il percorso di The Summer Portraits, progetto pubblicato nei mesi scorsi e dedicato ai ricordi dell’estate, alla luce del Mediterraneo e ai paesaggi che hanno ispirato le nuove composizioni di Ludovico Einaudi.

La scorsa settimana è arrivato anche The Summer Portraits Live, album registrato durante la residenza sold out alla Royal Albert Hall di Londra nell’estate 2025. Il disco raccoglie brani del nuovo repertorio insieme a composizioni ormai centrali nei concerti dell’artista come I Giorni, Nuvole Bianche ed Experience.

Chi suona con Ludovico Einaudi sul palco

Per le date del tour in full band il pianista è accompagnato da Federico Mecozzi, Redi Hasa, Rocco Nigro, Klest Kripa, Veronica Conti, Sharipa Tussupbekova, Gianluca Mancini, Francesco Arcuri, Alberto Fabris e Leo Einaudi.

Dopo l’ultima tappa italiana a Lucca, il tour proseguirà in Europa con concerti tra Francia, Paesi Bassi, Belgio, Regno Unito e Germania. Da settembre ripartirà invece il Piano Solo Tour con una serie di appuntamenti in Nord America che comprendono due date alla Carnegie Hall di New York.

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