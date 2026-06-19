Ludovico Einaudi prosegue il suo The Summer Portraits Tour dopo aver registrato il tutto esaurito per le quattro date all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Il calendario estivo del compositore e pianista si avvicina alla conclusione in Italia con l’appuntamento del 24 giugno al Lucca Summer Festival, ultimo concerto italiano del tour in full band prima della serie di date europee.

Sold out anche i due concerti in solo previsti a luglio a Dogliani e Tarvisio, che chiuderanno la stagione estiva prima della ripartenza autunnale tra Canada e Stati Uniti.

Ludovico Einaudi concerti 2026: le prossime date del tour

Data Location Città 19 giugno 2026 Auditorium Parco della Musica Roma

SOLD OUT 20 giugno 2026 Auditorium Parco della Musica Roma

SOLD OUT 21 giugno 2026 Auditorium Parco della Musica Roma

SOLD OUT 22 giugno 2026 Auditorium Parco della Musica Roma

SOLD OUT 24 giugno 2026 Lucca Summer Festival Lucca 17 luglio 2026 Borgata Nocello Dogliani

SOLD OUT 19 luglio 2026 Laghi di Fusine Tarvisio

SOLD OUT

Le date europee del The Summer Portraits Tour

Data Location Città 26 giugno 2026 Château de Chantilly Parigi 27 giugno 2026 Château de Chantilly Parigi 29 giugno 2026 Zenith Nantes

SOLD OUT 30 giugno 2026 Arkéa Arena Bordeaux 1 luglio 2026 Théâtre Jean-Deschamps Carcassonne

SOLD OUT 3 luglio 2026 Arènes de Nîmes Nîmes

SOLD OUT 5 luglio 2026 Ziggo Dome Amsterdam

SOLD OUT 6 luglio 2026 Ziggo Dome Amsterdam

SOLD OUT 8 luglio 2026 Vorst Nationaal Bruxelles

SOLD OUT 10 luglio 2026 O2 Arena Londra

SOLD OUT 11 luglio 2026 O2 Arena Londra 13 luglio 2026 Lanxess Arena Colonia 14 luglio 2026 Gent Jazz Gent 15 luglio 2026 Gent Jazz Gent

SOLD OUT

The Summer Portraits Tour tra live e nuovo album

La tournée accompagna il percorso di The Summer Portraits, progetto pubblicato nei mesi scorsi e dedicato ai ricordi dell’estate, alla luce del Mediterraneo e ai paesaggi che hanno ispirato le nuove composizioni di Ludovico Einaudi.

La scorsa settimana è arrivato anche The Summer Portraits Live, album registrato durante la residenza sold out alla Royal Albert Hall di Londra nell’estate 2025. Il disco raccoglie brani del nuovo repertorio insieme a composizioni ormai centrali nei concerti dell’artista come I Giorni, Nuvole Bianche ed Experience.

Chi suona con Ludovico Einaudi sul palco

Per le date del tour in full band il pianista è accompagnato da Federico Mecozzi, Redi Hasa, Rocco Nigro, Klest Kripa, Veronica Conti, Sharipa Tussupbekova, Gianluca Mancini, Francesco Arcuri, Alberto Fabris e Leo Einaudi.

Dopo l’ultima tappa italiana a Lucca, il tour proseguirà in Europa con concerti tra Francia, Paesi Bassi, Belgio, Regno Unito e Germania. Da settembre ripartirà invece il Piano Solo Tour con una serie di appuntamenti in Nord America che comprendono due date alla Carnegie Hall di New York.

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