Ludovico Einaudi prosegue il suo The Summer Portraits Tour dopo aver registrato il tutto esaurito per le quattro date all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Il calendario estivo del compositore e pianista si avvicina alla conclusione in Italia con l’appuntamento del 24 giugno al Lucca Summer Festival, ultimo concerto italiano del tour in full band prima della serie di date europee.
Sold out anche i due concerti in solo previsti a luglio a Dogliani e Tarvisio, che chiuderanno la stagione estiva prima della ripartenza autunnale tra Canada e Stati Uniti.
Ludovico Einaudi concerti 2026: le prossime date del tour
|Data
|Location
|Città
|19 giugno 2026
|Auditorium Parco della Musica
|Roma
SOLD OUT
|20 giugno 2026
|Auditorium Parco della Musica
|Roma
SOLD OUT
|21 giugno 2026
|Auditorium Parco della Musica
|Roma
SOLD OUT
|22 giugno 2026
|Auditorium Parco della Musica
|Roma
SOLD OUT
|24 giugno 2026
|Lucca Summer Festival
|Lucca
|17 luglio 2026
|Borgata Nocello
|Dogliani
SOLD OUT
|19 luglio 2026
|Laghi di Fusine
|Tarvisio
SOLD OUT
Le date europee del The Summer Portraits Tour
|Data
|Location
|Città
|26 giugno 2026
|Château de Chantilly
|Parigi
|27 giugno 2026
|Château de Chantilly
|Parigi
|29 giugno 2026
|Zenith
|Nantes
SOLD OUT
|30 giugno 2026
|Arkéa Arena
|Bordeaux
|1 luglio 2026
|Théâtre Jean-Deschamps
|Carcassonne
SOLD OUT
|3 luglio 2026
|Arènes de Nîmes
|Nîmes
SOLD OUT
|5 luglio 2026
|Ziggo Dome
|Amsterdam
SOLD OUT
|6 luglio 2026
|Ziggo Dome
|Amsterdam
SOLD OUT
|8 luglio 2026
|Vorst Nationaal
|Bruxelles
SOLD OUT
|10 luglio 2026
|O2 Arena
|Londra
SOLD OUT
|11 luglio 2026
|O2 Arena
|Londra
|13 luglio 2026
|Lanxess Arena
|Colonia
|14 luglio 2026
|Gent Jazz
|Gent
|15 luglio 2026
|Gent Jazz
|Gent
SOLD OUT
The Summer Portraits Tour tra live e nuovo album
La tournée accompagna il percorso di The Summer Portraits, progetto pubblicato nei mesi scorsi e dedicato ai ricordi dell’estate, alla luce del Mediterraneo e ai paesaggi che hanno ispirato le nuove composizioni di Ludovico Einaudi.
La scorsa settimana è arrivato anche The Summer Portraits Live, album registrato durante la residenza sold out alla Royal Albert Hall di Londra nell’estate 2025. Il disco raccoglie brani del nuovo repertorio insieme a composizioni ormai centrali nei concerti dell’artista come I Giorni, Nuvole Bianche ed Experience.
Chi suona con Ludovico Einaudi sul palco
Per le date del tour in full band il pianista è accompagnato da Federico Mecozzi, Redi Hasa, Rocco Nigro, Klest Kripa, Veronica Conti, Sharipa Tussupbekova, Gianluca Mancini, Francesco Arcuri, Alberto Fabris e Leo Einaudi.
Dopo l’ultima tappa italiana a Lucca, il tour proseguirà in Europa con concerti tra Francia, Paesi Bassi, Belgio, Regno Unito e Germania. Da settembre ripartirà invece il Piano Solo Tour con una serie di appuntamenti in Nord America che comprendono due date alla Carnegie Hall di New York.
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