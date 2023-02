Ludovico Einaudi al Teatro Dal Verme: l’appuntamento musicale di dicembre

Ludovico Einaudi, il celebre pianista e compositore italiano, sta per tornare sul palco del Teatro Dal Verme di Milano per i suoi attesi concerti di fine anno. Dal 1 al 17 dicembre, Einaudi si esibirà in nove serate che ogni anno fanno registrare il tutto esaurito, consolidando l’appuntamento milanese come un vero e proprio rito per i suoi fan.

I concerti si terranno nella Sala Grande del teatro e prevedono tre week-end di spettacoli: dal 1 al 3 dicembre, dal 8 al 10 dicembre e dal 15 al 17 dicembre.

Ma le esibizioni del celebre pianista non si limiteranno alla sola città meneghina: già dal prossimo mese Einaudi inizierà il suo tour mondiale con “Underwater“, suonando in Brasile, Cile, Colombia, Argentina e Messico. Il tour proseguirà poi negli Stati Uniti e tornerà in Europa tra giugno e luglio, con partecipazioni ai principali festival musicali. In Italia, invece, sono previste tre date (21-22-23 giugno 2023) nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica per il Roma Summer Fest.

ludovico einaudi – biglietti

Per i fan di Ludovico Einaudi che non vogliono perdere l’occasione di assistere ai suoi concerti di Natale al Teatro Dal Verme, i biglietti sono disponibili su TicketOne.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI