Ludovico Einaudi torna live all’Arena di Verona con “In a time lapse reimagined“.

Il 2023 ha visto l’artista mettere a segno sold out nei grandi teatri del Sudamerica (Brasile, Argentina, Colombia, Costa Rica, Messico), nelle grandi arene d’Europa (Ungheria, Austria, Slovenia, Repubblica Ceca, Francia, Belgio, Svizzera), nel Regno Unito ma anche in Asia Minore e in Asia Centrale, chiudendo l’anno con concerto di piano solo in piazza Registan a Samarcanda.

Ora, a dieci anni dal memorabile concerto dell’estate 2014 e a poco più di dieci dall’uscita di uno dei suoi album più significativi e amati, Ludovico Einaudi torna all’Arena di Verona sulle tracce di “In A Time Lapse” per immaginarle in una nuova maniera con un nuovo organico strumentale. Come spiega lui stesso:

“Ho pensato a In A Time Lapse un po’ per il decennale appena festeggiato e un po’ perché credo sia un progetto ancora molto attuale, con diversi brani divenuti dei miei classici, come Experience, che suono spesso. A seconda dell’organico con cui scelgo di suonare, lo ricucio e lo reinvento ogni volta“

Proprio per questo insieme ad Einaudi al pianoforte, suoneranno Federico Mecozzi, violino e viola, Redi Hasa, violoncello e violoncello elettrico, Rocco Nigro, fisarmonica, Alberto Fabris, basso elettrico e basso synth, Sebastiano De Gennaro, percussioni, Gianluca Mancini, live electronics e il polistrumentista Francesco Arcuri.

Prima del ritorno all’Arena di Verona (qui sotto il link per acquistare il vostro biglietto), Ludovico Einaudi è stato impegnato nel mese di gennaio con tre concerti all’Opera House di Dubai, a Hegra in Arabia Saudita e all’Esplanade di Singapore, live a cui seguono date in Australia (a febbraio con una residenza di cinque concerti esauriti alla Sydney Opera House, quindi tre al Perth Festival e alla Myer Music Bowl di Melbourne).

Nell’estate 2024 l’artista sarà impegnato in un tour nei grandi teatri antichi come quelli di Vienne e Carcassonne.